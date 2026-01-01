पंजाब में भारी बारिश से हुई नए साल की शुरुआत, बढ़ेगी ठंड, छिड़ेगा कांपा

पंजाब में नए साल की शुरुआत के साथ ही मौसम ने करवट ले ली है। नए साल के पह

जालंधर: पंजाब में नए साल की शुरुआत के साथ ही मौसम ने करवट ले ली है। नए साल के पहले दिन राज्य के कई जिलों में भारी बारिश दर्ज की जा रही है। तड़के से हो रही बारिश के कारण लोगों को घने कोहरे के साथ-साथ शीत लहर का सामना करना पड़ सकता है, जिससे ठंड और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

बारिश के साथ ठंडी हवाएं चलने से जनजीवन प्रभावित हुआ है और लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। जालंधर और चंडीगढ़ सहित कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 31 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 तक पंजाब के कई हिस्सों में घने कोहरे और कोल्ड वेव को लेकर चेतावनी जारी की है।

इसके साथ ही कुछ जिलों में बारिश का अलर्ट भी दिया गया है। विभाग के अनुसार पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला और एस.ए.एस. नगर में अगले तीन दिनों तक बारिश की संभावना बनी हुई है।