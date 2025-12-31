पंजाब के इस जिले में Firing, हमलावरों ने युवक को गोलियों से भूना

Main Menu

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 31 Dec, 2025 06:18 PM

a young man was shot dead in tarn taran

पंजाब के तरनतारन जिले में हुई एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके में दहशत पैदा दी है। यहां अज्ञात हमलावरों ने एक युवक को सरेआम गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मृतक की पहचान 30 वर्षीय हरप्रीत सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि यह हत्या आपसी...

तरनतारन : पंजाब के तरनतारन जिले में हुई एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके में दहशत पैदा दी है। यहां अज्ञात हमलावरों ने एक युवक को सरेआम गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मृतक की पहचान 30 वर्षीय हरप्रीत सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि यह हत्या आपसी रंजिश के चलते की गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार हरप्रीत सिंह अपने गांव सभरा से सीनू सभरा की बहनिका की ओर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में उसकी मुलाकात तीन संदिग्ध युवकों से हो गई। किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हरप्रीत सिंह ने हमलावरों में से एक युवक को पकड़ भी लिया था, लेकिन तभी उसके दो साथियों ने पिस्तौल निकालकर हरप्रीत पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं।

गोली लगते ही हरप्रीत सिंह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, बताया जा रहा है कि हरप्रीत सिंह की शादी करीब डेढ़ साल पहले ही हुई थी। पति की मौत की खबर मिलते ही उसकी पत्नी रुपिंदर कौर का रो-रोकर बुरा हाल है। परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों में मातम पसरा हुआ है।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके से सबूत जुटाए जा रहे हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके।

