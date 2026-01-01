Main Menu

UAE में अमृतपाल सिंह मेहरों की गिरफ्तारी को लेकर बठिंडा पुलिस ने शेयर की ये पोस्ट, पढ़ें...

Edited By Kamini,Updated: 01 Jan, 2026 07:54 PM

भाभी कमल कौर के मुख्य हत्यारे अमृतपाल सिंह मेहरों की UAE में गिरफ्तारी को लेकर नई अपडेट सामने आई है।

बठिंडा: भाभी कमल कौर के मुख्य हत्यारे अमृतपाल सिंह मेहरों की UAE में गिरफ्तारी को लेकर नई अपडेट सामने आई है। 4 महीने पहले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भाभी कमल कौर उर्फ ​​कंचन कुमारी की हत्या के मामले में बठिंडा में वॉन्टेड सिख कट्टरपंथी अमृतपाल सिंह मेहरों की UAE में गिरफ्तारी की खबरें सामने आई रही है। इसी बीच बठिंडा पुलिस का बयान सामने आया है।

बठिंडा पुलिस ने गिरफ्तारी से किया इनकार

इस बारे में DSP सिटी 2 ने बताया कि कैंट पुलिस स्टेशन बठिंडा में साल 2025 में एक लड़की (भाभी कमल कौर) की हत्या के संबंध में केस नंबर 106 दर्ज किया गया था, जिसमें अमृतपाल सिंह मेहरों नाम के व्यक्ति को आरोपी बनाया गया है। जांच के दौरान पता चला है कि आरोपी अमृतपाल सिंह मेहरों UAE चला गया है। इस बारे में कुछ न्यूज चैनल खबर चला रहे हैं कि अमृतपाल सिंह मेहरों को UAE में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बारे में DSP ने कहा कि हम साफ करते हैं कि बठिंडा पुलिस को अभी तक उसकी गिरफ़्तारी के बारे में कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन या जानकारी नहीं मिली है। अगर ऑफिशियली ऐसी कोई जानकारी मिलती है, तो कानून के मुताबिक जरूरी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारी ने कहा कि बठिंडा पुलिस उक्त आरोपी के डिपोर्टेशन/एक्सट्रैडिशन के लिए सही और कानूनी तरीकों से लगातार कार्रवाई कर रही है।

आपको बता दें कि आज सूत्रों से हवाले से खबर मिल रही थी कि, भाभी कमल कौर उर्फ कंचन कुमारी की हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी अमृतपाल सिंह मेहरों को UAE में हिरासत में लिया गया है और कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उसे भारत डिपोर्ट किए जाने की संभावना है। बताया जा रहा था कि UAE में वीजा से जुड़े दस्तावेजों की जांच के दौरान अमृतपाल सिंह की पहचान स्पष्ट हुई, जिसके बाद स्थानीय एजेंसियों ने उससे पूछताछ शुरू की। इसके बाद भारतीय एजेंसियों को सूचना दी गई और आगे की कार्रवाई तेज कर दी गई।

पूरा मामला:

गौरतलब है कि 9 और 10 जून की मध्य रात कंचन कुमारी उर्फ कमल कौर भाबी की हत्या कर दी गई थी। जांच में सामने आया था कि इस वारदात में अमृतपाल सिंह मेहरों के साथ जसप्रीत सिंह और निमरतजीत सिंह भी शामिल थे। माना जा रहा है कि यह हत्या सोशल मीडिया पर की गई कुछ आपत्तिजनक पोस्टों को लेकर रची गई थी, जिनसे कथित तौर पर धार्मिक भावनाएं आहत होने की बात कही गई। हत्या के बाद आरोपियों ने कंचन का शव बठिंडा के भुच्चो इलाके में स्थित आदेश मेडिकल कॉलेज की पार्किंग में फेंक दिया था। पुलिस ने 11 जून की शाम को शव बरामद किया। जांच के दौरान जसप्रीत सिंह और निमरतजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि अमृतपाल सिंह घटना के बाद से फरार था।

बठिंडा की सेशन अदालत ने 23 अक्टूबर को गिरफ्तार दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए थे। वहीं, एक अन्य आरोपी रणजीत सिंह की अग्रिम जमानत याचिका 17 अक्टूबर को खारिज कर दी गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, अमृतपाल सिंह की लोकेशन की पुष्टि और उसकी अस्थायी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए इंटरपोल के माध्यम से यूएई को विशेष अनुरोध भेजा गया था। पंजाब पुलिस को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आरोपी को भारत लाकर अदालत में पेश किया जाएगा और मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी।

