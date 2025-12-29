Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • जालंधर में PRTC बस हादसाग्रस्त, टायर निकलने से कई सवारियां हुई घायल

जालंधर में PRTC बस हादसाग्रस्त, टायर निकलने से कई सवारियां हुई घायल

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 29 Dec, 2025 11:13 PM

prtc bus involved in an accident in jalandhar

लम्मा पिंड चौक के नजदीक 'किया कार' शोरूम के सामने हाईवे पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब सवारियों से भरी एक पी.आर.टी.सी. बस हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि चलती बस का अचानक टायर निकल जाने के कारण बस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

जालंधर (कशिश): शहर में पी.आर.टी.सी. बस के हादसाग्रस्त होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि लम्मा पिंड चौक के नजदीक 'कार' शोरूम के सामने हाईवे पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब सवारियों से भरी एक पी.आर.टी.सी. बस हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि चलती बस का अचानक टायर निकल जाने के कारण बस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

सूत्रों के अनुसार बस पी.आर.टी.सी. लुधियाना डिपो की बताई जा रही है, लेकिन कितने लोग घायल हुए हैं, इस बारे अभी तक कोई जानकारी नहीं है। मौके पर ट्रैफिक पुलिस पहुंच चुकी है। क्रेन की मदद से बस को एक साइड लगाया जा रहा है ताकि लगे जाम से निजात पाई जा सके।  
 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!