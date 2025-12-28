Punjab : दिल दहला देने वाली वारदात, महिला की बेरहमी से हत्या, गला रेत सड़क किनारे फैंका

बठिंडा से एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। शहर में एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिससे पूरे इलाके में भय और तनाव का माहौल बन गया है। महिला का गला रेतकर कत्ल किया गया है। पुलिस को महिला का शव सड़क किनारे बरामद हुआ, जिसके बाद...

बठिंडा : बठिंडा से एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। शहर में एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिससे पूरे इलाके में भय और तनाव का माहौल बन गया है। महिला का गला रेतकर कत्ल किया गया है। पुलिस को महिला का शव सड़क किनारे बरामद हुआ, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक महिला बीते कल से लापता थी। परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल सका। आज सड़क पर महिला की लाश मिलने की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की।

पुलिस की शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि महिला की हत्या बेहद निर्ममता से की गई है। गले पर गहरे जख्म के निशान मिले हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि तेजधार हथियार से वार कर उसकी जान ली गई। शव की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हत्या काफी बेरहमी से अंजाम दी गई है।

घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम को बुलाकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि हत्यारों तक पहुंचा जा सके। साथ ही महिला के परिजनों और परिचितों से भी पूछताछ की जा रही है। वहीं वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं शहर की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं। लोगों में डर का माहौल है और वे जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।