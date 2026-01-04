Main Menu

  • जालंधर मेयर विनीत धीर के पिता का आकस्मिक निधन, परिवार में मातम

04 Jan, 2026

जालंधर के मेयर विनीत धीर के लिए रविवार की सुबह दुखद खबर आई। उनके पिता का अचानक हार्ट अटैक आने से निधन हो गया।

जालंधर (सोनू) : जालंधर के मेयर विनीत धीर के लिए रविवार की सुबह दुखद खबर आई। उनके पिता का अचानक हार्ट अटैक आने से निधन हो गया। मेयर विनीत धीर ने बताया कि यह घटना उनके लिए और परिवार के लिए एक बड़ा सदमा है। इस दुख की घड़ी में मेयर और उनके परिवार के प्रति लोगों ने सहानुभूति और संवेदना व्यक्त की है।

मिली जानकारी के अनुसार विनीत धीर के पिता विनोद धीर को घर हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद मेयर विनीत धीर पिता को इलाज के लिए टैगोर हस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें  मृत घोषित कर दिया। अस्पताल में कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत, सेंट्रल हल्का इंचार्ज नितिन कोहली भी पहुंचे। विनीत धीर के पिता का शव जहां से घर लेकर जाया जा रहा है।

