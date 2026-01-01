नए साल पर महंगाई का धमाका! कमर्शियल गैस की कीमतों में भारी उछाल

देश की तीनों प्रमुख गैस कंपनियों द्वारा देश वासियों विशेष कर व्यापारिक संस्थाओं होटल, रैस्टोरैंट, ढाबा संचालक एवं खाने-पीने का सामान बेचने वाले दुकानदारों को नए साल का तोहफा भेंट करते हुए 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलैंडर की कीमतों में 111 रु. का...

लुधियाना (खुराना) : देश की तीनों प्रमुख गैस कंपनियों द्वारा देश वासियों विशेष कर व्यापारिक संस्थाओं होटल, रैस्टोरैंट, ढाबा संचालक एवं खाने-पीने का सामान बेचने वाले दुकानदारों को नए साल का तोहफा भेंट करते हुए 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलैंडर की कीमतों में 111 रु. का भारी उछाल दर्ज किया गया है, जिसमें गैस कंपनियों द्वारा जारी की गई नई दरों के मुताबिक खरीदारों को अब 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलैंडर की कीमतें 1663 रु. की जगह 1774 रु. चुकानी पड़ेगी।

कमर्शियल गैस सिलैंडर की कीमतों में आए भारी उछाल का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा, जिसके कारण जहां खाने-पीने की वस्तुओं पर महंगाई की मार पड़ेगी, वहीं एल.पी.जी. गैस पर चलने वाली इंडस्ट्री पर भी बड़ा बोझ पड़ेगा। गैस कंपनी द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कमर्शियल गैस दिसंबर महीने के मुकाबले जनवरी में 6 रु.प्रति किलो तक महंगी हो गई है, ऐसे में जिन बड़े औद्योगिक घरानों में प्रति महीना 10 टन गैस की खपत होती है, उन पर 6 लाख रु. तक का अतिरिक्त बोझ पड़ना स्वाभाविक बात होगी। तो वहीं दूसरी ओर रैस्टोरैंट, ढाबा और खाने-पीने का सामान बिक्री करने वाले दुकानदार भी खाने की कीमतों में बदलाव करने की तैयारी में जुट गए हैं जिसका सीधा सा अर्थ यह होगा कि लगातार आग उगलती महंगाई की मार एक बार फिर आम जनता की जेब पर डाका मारने जा रही है।

यहां इस बात का जिक्र करना भी अनिवार्य होगा कि गैस कंपनी द्वारा 14.2 किलो ग्राम वाले घरेलू गैस सिलैंडर की कीमतों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है और अप्रैल 2025 से घरेलू गैस सिलैंडर की कीमत लगातार 880 रु. ही चली आ रही है।