  • 38 रुपये के ओवरचार्ज पर 5 लाख का नोटिस: जालंधर की विवादित स्वीट्स शॉप और Zomato को लीगल नोटिस

Edited By VANSH Sharma,Updated: 02 Jan, 2026 11:01 PM

legal notice sent to controversial sweets shop in jalandhar and zomato

जालंधर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां महज 38 रुपये के अतिरिक्त शुल्क को लेकर मशहूर स्वीट्स शॉप और ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी Zomato कानूनी घेरे में आ गई हैं।

जालंधर: जालंधर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां महज 38 रुपये के अतिरिक्त शुल्क को लेकर मशहूर स्वीट्स शॉप सुपर क्रीमिका और ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी Zomato कानूनी घेरे में आ गई हैं। मामला अब नोटिस और लाखों रुपये के मुआवजे की मांग तक पहुंच चुका है।

जानकारी के मुताबिक, जालंधर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता करणप्रीत सिंह ने 30 नवंबर 2025 को Zomato के माध्यम से कनॉट सर्कस रोड स्थित सुपर क्रीमिका स्वीट्स से देसी घी आटा बिस्कुट ऑर्डर किए थे। बिस्कुट का अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) 190 रुपये बताया गया है, लेकिन बिल में उनसे 228 रुपये वसूले गए, यानी 38 रुपये अतिरिक्त।

करणप्रीत सिंह का कहना है कि वह Zomato के गोल्ड मेंबर हैं और कंपनी की शर्तों के अनुसार गोल्ड मेंबर्स से किसी भी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। इसके बावजूद अधिक राशि वसूला जाना उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है।

इस पूरे मामले को लेकर अधिवक्ता संदीप कुमार वर्मा ने करणप्रीत सिंह की ओर से सुपर क्रीमिका स्वीट्स और Zomato प्राइवेट लिमिटेड को कानूनी नोटिस जारी किया है। नोटिस में आरोप लगाया गया है कि यह मामला अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आता है और इससे उपभोक्ता को मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ी।

और ये भी पढ़े

नोटिस में दोनों पक्षों से 15 दिनों के भीतर 5 लाख रुपये का मुआवजा और 99 हजार रुपये कानूनी खर्च के तौर पर देने की मांग की गई है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि जवाब न मिलने की स्थिति में मामला अदालत में ले जाया जाएगा।

38 रुपये से शुरू हुआ यह विवाद अब जालंधर में उपभोक्ता अधिकारों और ऑनलाइन फूड डिलीवरी सेवाओं की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि संबंधित कंपनियां इस नोटिस पर क्या प्रतिक्रिया देती हैं।

 

लीगल नोटिस की कॉपी :

PunjabKesari

 

PunjabKesari

 

PunjabKesari

