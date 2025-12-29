PSEB: 10वीं और 12वीं कक्षा की प्रैक्टिकल परीक्षाओं की डेटशीट जारी, पढ़ें खबर

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) ने शैक्षणिक सत्र 2025–26 के तहत 10वीं और 12वीं कक्षा की प्रैक्टिकल परीक्षाओं की आधिकारिक डेटशीट जारी कर दी है। बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, प्रैक्टिकल परीक्षाएं 2 फरवरी 2026 से 12 फरवरी 2026 तक आयोजित की...

पंजाब डैस्क : पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) ने शैक्षणिक सत्र 2025–26 के तहत 10वीं और 12वीं कक्षा की प्रैक्टिकल परीक्षाओं की आधिकारिक डेटशीट जारी कर दी है। बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, प्रैक्टिकल परीक्षाएं 2 फरवरी 2026 से 12 फरवरी 2026 तक आयोजित की जाएंगी। यह परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सभी संबद्ध स्कूलों में करवाई जाएंगी।

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह प्रैक्टिकल परीक्षाएं सभी विषयों के लिए होंगी। इसमें रेगुलर छात्रों के साथ-साथ ओपन स्कूल, कंपार्टमेंट या री-अपीयर, अतिरिक्त विषय, दर्जा या प्रदर्शन सुधार (Improvement of Performance) तथा वोकेशनल/एनएसक्यूएफ (NSQF) के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थी भी शामिल होंगे। यानी जिन छात्रों ने किसी कारणवश पहले परीक्षा नहीं दी या अपने परिणाम में सुधार करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह मौका महत्वपूर्ण रहेगा।

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों के प्रिंसिपलों और स्कूल प्रबंधन को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि वे समय रहते अपने-अपने स्कूलों में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल परीक्षाओं से संबंधित पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को परीक्षा की तारीख, समय, विषय और जरूरी दिशा-निर्देश पहले से बता दिए जाएं, ताकि किसी भी छात्र को जानकारी के अभाव में परीक्षा से वंचित न रहना पड़े।

गौरतलब है कि प्रैक्टिकल परीक्षाएं बोर्ड परीक्षा का अहम हिस्सा होती हैं और इन अंकों का सीधा असर छात्रों के अंतिम परिणाम पर पड़ता है। ऐसे में बोर्ड ने विद्यार्थियों को सलाह दी है कि वे समय पर अपने विषय अध्यापकों से संपर्क कर प्रैक्टिकल फाइलें, रिकॉर्ड और अन्य जरूरी तैयारी पूरी कर लें, ताकि परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।