PSEB Board Exam 2025: 8वीं, 10वीं और 12वीं के Students यहां देखें Date Sheet

लुधियाना (विक्की): पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) ने फरवरी/मार्च 2026 में होने वाली 8वीं, 10वीं और सीनियर सेकेंडरी (12वीं) परीक्षाओं के लिए डेटशीट जारी कर दी है। बोर्ड ने पूरी डेटशीट और अन्य संबंधित जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट www.pseb.ac.in पर उपलब्ध कराई है। बोर्ड के अनुसार, इस साल 8वीं, 10वीं और 12वीं की प्रयोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। प्रयोगी परीक्षाएं लिखित परीक्षा से पहले 2 फरवरी 2026 से 12 फरवरी 2026 तक आयोजित की जाएंगी।

8वीं कक्षा लिखित परीक्षा

तिथि: 17 फरवरी 2026 से 27 फरवरी 2026

समय: सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:15 बजे तक

10वीं कक्षा लिखित परीक्षा

तिथि: 6 मार्च 2026 से 1 अप्रैल 2026

समय: सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:15 बजे तक

12वीं कक्षा लिखित परीक्षा

तिथि: 17 फरवरी 2026 से 4 अप्रैल 2026

समय: सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:15 बजे तक

विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे डेटशीट और परीक्षा संबंधी अन्य जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट देखें।