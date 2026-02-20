Main Menu

आधी रात को बहू ने चक्करों में डाला ससुराल परिवार, घटना देखकर हर कोई हैरान

Edited By Kamini,Updated: 20 Feb, 2026 04:52 PM

जब हमने पुलिस स्टेशन चीफ पवित्र सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि ससुराल वालों ने मंदीप कौर के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।

माछीवाड़ा साहिब (टक्कर): पास के गांव शताबगढ़ में 2 बच्चों की शादीशुदा मां अपने प्रेमी के साथ भाग गई और उसके ससुराल वालों ने आरोप लगाया कि वह घर से सोने के गहने और कैश भी ले गई, जिसके बारे में उन्होंने माछीवाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। दुल्हन के ससुराल वालों ने कहा कि उनका बेटा विदेश गया है और बहू मंदीप कौर अपने 2 बच्चों के साथ उनके साथ रहती है। 14 फरवरी को आधी रात को जब बच्चों के रोने की आवाज आई तो परिवार ने देखा कि वे अकेले हैं और मंदीप कौर वहां नहीं है।

जांच करने पर पता चला कि वह गांव के ही एक युवक के साथ रिलेशनशिप में थी जिसके साथ वह भाग गई थी। ससुराल वालों ने आरोप लगाया कि बहू करीब 7 तोले सोने के गहने और 90,000 रुपये कैश भी ले गई। इस घटना से गांव में काफी गुस्सा है कि एक मां का अपने छोटे बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग जाना बहुत दुख की बात है। वहीं, जब हमने पुलिस स्टेशन चीफ पवित्र सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि ससुराल वालों ने मंदीप कौर के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन हमें माननीय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से एक लेटर मिला है जिसमें मंदीप कौर और उसके प्रेमी ने अपील की है कि वे लिव-इन रिलेशनशिप में हैं और उन्हें कुछ लोगों से खतरा है, इसलिए हमारी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि इस बारे में माननीय कोर्ट में जवाब पेश किया जाएगा और मामले की जांच की जाएगी।

