धुंध की चपेट में Punjab, 4 डिग्री से नीचे लुढ़का पारा, 2 दिन Orange Alert

सर्दी अपने चरम पर है और धुंध का पूरा जोर देखने को मिल रहा है

पंजाब डेस्कः सर्दी अपने चरम पर है और धुंध का पूरा जोर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। पंजाब का पारा 4 डिग्री से नीचे लुढ़क चुका है और धुंध के कारण विजिबिलिटी 8 मीटर तक रिकार्ड की गई है जोकि आने वाले दिनों में धुंध बढ़ने का संकेत दे रही है। वहीं, मौसम विभाग द्वारा 2 दिनों का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है जिसके चलते हाईवे पर सावधानी अपनाने की जरूरत है।

पंजाब के फरीदकोट में न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री होशियारपुर में 3.9 जबकि अमृतसर व लुधियाना में 4.4 डिग्री न्यूनतम तापमान रिकार्ड किया गया। गुरदासपुर में 4, एस.बी.एस. नगर में 5.5, जालंधर में 6, रूपनगर में 7.1 डिग्री न्यूनतम तापमान रिकार्ड किया गया। इसी क्रम में अमृतसर के सामान्य तापमान में 3.3 डिग्री की गिरावट देखने को मिली है जोकि ठंड बढ़ने का संकेत है।

मौसम विभाग द्वारा 29 दिसंबर को शीत लहर की चेतावनी जारी की गई है, इसी क्रम में 30 दिसंबर तक ऑरेंज अलर्ट जबकि 31 दिसंबर व 1 जनवरी को यैलो अलर्ट बताया गया है। जहां एक तरफ हाईवे पर धुंध के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है वहीं, शहरी इलाकों में ठिठुरन के कारण रूटीन की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक दोपहर को धूप निकलने के कारण कुछ राहत मिल रही है जिस दिन धूप न निकली उस दिन से ठंड का प्रकोप बढ़ेगा।