Punjab मौसम Update: 2 जनवरी तक शीत लहर का Alert, जानें अपने शहर के मौसम का हाल...

पंजाब डेस्कः धुंध के साथ सर्दी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। हाड़ कंपाने वाली शीत लहर के बीच पंजाब के तापमान में 1 डिग्री से अधिक की गिरावट दर्ज हुई है और न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री पहुंच गया जोकि एस.बी.एस. नगर में रिकार्ड किया गया। वहीं मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक नव वर्ष का आगमन यैलो अलर्ट के बीच होगा।
इसके चलते पंजाब के कई जिलों में 2 जनवरी तक अलर्ट रहेगा। वहीं 30 दिसंबर को ऑरेंज अलर्ट बताया गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगले 2 दिन सर्द हवाएं चलने का अनुमान है। तापमान के क्रम में बठिंडा 4.2, गुरदासपुर में 4.3, होशियारपुर में 5.4, मानसा में 6.3 डिग्री न्यूनतम तापमान रिकार्ड किया गया। वहीं पंजाब में अधिकतम तापमान भी 18 डिग्री से नीचे रिकार्ड किया गया है, दोपहर को धूप के भले ही हलके दर्शन हुए लेकिन तापमान में कोई बड़ा फर्क देखने को नहीं मिला। होशियारपुर में अधिकतम तापमान 14.2, श्री आनंदपुर साहिब में 15.3, लुधियाना में 17.2 डिग्री तापमान रिकार्ड किया गया।
इसकी क्रम में कोहरे से अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है और लोग तेज धूप का इंतजार कर रहे हैं। धुंध की बात की जाए तो शहर के अंदरूनी इलाकों में शाम को कोहरे से कुछ राहत मिली जबकि हाईवे व बाहरी इलाकों में धुंध का पूरा जोर देखने को मिला। वहीं, सुबह के समय पड़ने वाली धुंध के चलते लोगों को भारी परेशानियां पेश आ रही हैं।