नए साल पर Eastwood में हुए हंगामे की एक और वीडियो आई सामने, देखें Video

जालंधर : नए साल के जश्न के दौरान गत रात जालंधर के ईस्टवुड में काफी हंगामा देखने को मिला। लोग जहां नए साल के जश्न में डूबे हुए थे, वहीं ईस्टवुड में विवाद और मारपीट की घटनाओं ने माहौल बिगाड़ दिया, जिस संबंधी एक के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया में सामने आ रही हैं। वहीं अब ईस्टवुड को लेकर एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ युवकों द्वारा ईस्टवुड में जमकर हुड़दंग मचाया गया। आरोप है कि देर रात शराब के नशे में कुछ युवकों ने वहां पर तोड़फोड़ भी की। वहीं एक अऩ्य मामले में ईस्टवुड के बाहर सड़क पर भी दो गुटों में विवाद देखने को मिला, जहां एक पक्ष के युवक ने खुलेआम दूसरे पक्ष पर गंडासे से हमला कर दिया। घटना से इलाके में दहशत फैल गई। इस तरह से ईस्टवुड में 31 दिसंबर की रात को कितने ही मामले देखने को मिले। जिस संबंधी वीडियो नीचे दिए गए हैं।