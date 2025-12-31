डंकी रूट नेटवर्क पर Jalandhar ED की बड़ी कार्रवाई, पंजाब सहित 13 ठिकानों पर की Raid

Main Menu

ED जालंधर की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार, अवैध आप्रवासन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े ‘डंकी रूट’ मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) जालंधर ने बड़ी कार्रवाई की है।

पंजाब डेस्क: ED जालंधर की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार, अवैध आप्रवासन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े ‘डंकी रूट’ मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) जालंधर ने बड़ी कार्रवाई की है। धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत 18 और 19 दिसंबर को पंजाब, हरियाणा और नई दिल्ली में एक साथ छापेमारी की गई। इस दौरान कुल 13 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया।

ED की कार्रवाई में करोड़ों रुपये की नकदी के साथ बड़ी मात्रा में सोना-चांदी, कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 50 से ज्यादा मूल पासपोर्ट भी जब्त किए गए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई ‘डंकी रूट’ के जरिए लोगों को अवैध रूप से विदेश भेजने वाले संगठित नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

तलाशी के दौरान ED को करीब 4.68 करोड़ रुपये नकदी, लगभग 8.07 करोड़ रुपये मूल्य का 5.9 किलोग्राम सोना, 2.7 लाख रुपए के 20 ग्राम सोने के सिक्के और करीब 6.42 करोड़ रुपये की 313 किलोग्राम चांदी बरामद हुई है। आशंका है कि यह संपत्ति अवैध आप्रवासन और उससे जुड़े वित्तीय लेन-देन से अर्जित की गई है। जांच के दौरान मोबाइल फोन, लैपटॉप, हार्ड डिस्क समेत कई डिजिटल डिवाइस भी मिले हैं। इन सभी उपकरणों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, ताकि हवाला लेन-देन, मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी संपर्कों से जुड़े सुराग जुटाए जा सकें। साथ ही कई संदिग्ध दस्तावेज और रिकॉर्ड भी हाथ लगे हैं। 

50 से अधिक मिले पासपोर्ट अलग-अलग लोगों के बताए जा रहे हैं। ED को शक है कि इनका इस्तेमाल फर्जी तरीके से लोगों को विदेश भेजने में किया गया होगा। एजेंसी अब पासपोर्ट धारकों की पहचान, उनकी भूमिका और पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है।

