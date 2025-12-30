Main Menu

Punjab में इस बड़े घोटाले में पुलिस अधिकारी के बाद 7 इंजीनियर सस्पेंड

Edited By VANSH Sharma,Updated: 30 Dec, 2025 10:30 PM

7 engineers suspended in major scam in punjab

सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के 7 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया है।

लुधियाना (हितेश): अमृतसर के टेंडर घोटाले में सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के 7 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया है। यह कार्रवाई एसएसपी विजिलेंस लखबीर सिंह की जांच के बाद की गई है।

जानकारी के अनुसार, यह मामला करीब 50 करोड़ रुपए की लागत वाले टेंडर के अलॉटमेंट से जुड़ा हुआ है। जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि वर्क ऑर्डर जारी करने की प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर करप्शन हुआ, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा।

सरकार ने विजिलेंस की रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन्हें सस्पेंड किया है। वहीं, इस पूरे मामले में आरोपी अफसरों के खिलाफ विजिलेंस केस दर्ज करने की भी तैयारियां जारी हैं।

