Big Breaking : जालंधर हादसे में मरने वाले 2 स्टूडैंट्स, 4 घायल छात्रों की हालत भी गंभीर

जालंधर (सुनील ) : जालंधर में देर शाम भयानक सड़क हादसा होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि थाना मकसूदां के अधीन आते गांव रायपुर अड्डा के समीप हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत जबकि 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। जानकारी अनुसार तेज रफ्तार इनोवा कार ने आटो रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसके बाद आटो रिक्शा अनियंत्रित होकर ट्रक से जा टकराया। हादसा इतना भयानक था कि 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। मृतक दोनों स्टूडैंट बताए जा रहे हैं, जबकि घायलों में भी 4 स्टूडैंट व एक ड्राइवर शामिल हैं। मरने वालों की आयु 19-20 साल बताई जा रही है और 2 जिन स्टूडैंट की हालत गंभीर बनी हुई है, वे भी 19-20 साल के ही हैं। ये सभी अंबाला के रहने वाले हैं, और यहां कालेज में पढ़ाई करते थे।

वहीं घटना की सूचना थाना मकसूदां की पुलिस तथा सड़क सुरक्षा फोर्स को दी गई तथा ए.एस.आई. सतनाम सिंह मौके पर पहुंचे। फिलहाल मृतकों तथा घायलों की पहचान नहीं हो पाई। वहीं मौके पर थाना मकसूदां के एस.एच.ओ. भी पुलिस पार्टी सहित घटनास्थल पर पहुंचे हैं तथा छानबीन जारी है।