13 hours ago
23 hours ago
1 day ago
2 days ago
3 days ago
4 days ago
5 days ago
6 days ago
Saturday
Main Menu
धर्म/कुंडली टीवी
नारी
Photos
Videos
हिमाचल प्रदेश
पंजाब
हरियाणा
उत्तर प्रदेश
Breaking
Punjab : बार्डर पार कर पाक गए जालंधर युवक का खुलासा! पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Urmila,Updated: 28 Dec, 2025 01:07 PM
घने कोहरे के कारण जालंधर में फिर हादसा, फुटपाथ पर पलटा ट्रक
1. पंजाबियों सावधान, विज़िबिलिटी हो गई है 'ज़ीरो', घर से निकलने से पहले पढ़ लें ये खबर
पंजाब और उसकी राजधानी चंडीगढ़ में कड़ाके की ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया ...
2. घने कोहरे के कारण जालंधर में फिर हादसा, फुटपाथ पर पलटा ट्रक
पंजाब में कड़ाके की ठंड के बीच घना कोहरा पड़ रहा है जिस कारण सड़क हादसे हो रहे हैं...
3. पाकिस्तान गया जालंधर का युवक नहीं लौटना चाहता पंजाब! पढ़ें हैरान करने वाला सच
शाहकोट के भोयेवाल गांव के शरणदीप सिंह हाल ही में तरनतारन के पास बॉर्डर पार कर ...
4. Big News : ड्रग केस में सख्त कार्रवाई, SHO सस्पेंड
बठिंडा जिले के संगत थाने के SHO दलजीत सिंह को ड्रग केस में लापरवाही और खराब ...
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top 5: 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
5. पंजाब के लिए नई आबकारी नीति की तैयारी! हो सकते हैं ये बदलाव
पंजाब के आबकारी आयुक्त जतिंदर जोरवाल ने आज जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर ...
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here
Punjab में आज : Weather Update सहित पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
पंजाबियों के लिए 5 दिन भारी तो वहीं वाहन चालकों के लिए जारी हो गई नई Advisory, पढ़ें 1 बजे तक की 5...
पंजाब सरकार ने युवाओं के लिए कर दी अच्छी घोषणा तो वहीं Alert पर सुरक्षा एजेंसियां , पढ़ें 1 बजे तक...
Punjab में आज : पढ़ें 5 बजे तक की 10 बड़ी खबरें
Punjab Top 10: पढ़ें आज शाम 5 बजे तक की 10 बड़ी खबरें
Punjab में आज : स्कूलों में बढ़ीं सर्दियों की छुट्टियां सहित पढ़ें 5 बजे तक की 10 बड़ी खबरें
Punjab में इस योजना की हालत चिंताजनक, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
Punjab : पढ़ाई में बड़ा बदलाव: PSEB ने उठाया यह चौंकाने वाला कदम
5 जोनों में बांटा गया पंजाब! 7 जनवरी से 25 जनवरी तक चलेगा...
USD $
03/01/2026 21:30 IST
CAD $
AUD $
EUR €
NZD $
AED د.إ
GBP £
Bitcoin
Ethereum
Tether
BNB
USD Coin
XRP
Terra
Solana
20.0
Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs
आज आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके नेतृत्व कौशल की सराहना होगी। नए व्यापारिक सौदे लाभदायक रहेंगे।
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन शुभ है। रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। निवेश के लिए समय अनुकूल है।
आज आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ किसी बात पर बहस हो सकती है। धैर्य से काम लें।
कर्क: आज आप कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। व्यापार में विस्तार के अवसर मिलेंगे।
सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अटके हुए सरकारी कार्य आज गति पकड़ेंगे। पैतृक संपत्ति से लाभ होने के योग हैं। प्रेम संबंधों के लिए दिन खुशनुमा रहेगा।
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। कार्यभार बढ़ने से थकान महसूस होगी।
कला और साहित्य से जुड़े लोगों को मान-सम्मान मिलेगा। सुख-सुविधाओं की वस्तुओं पर खर्च हो सकता है। दांपत्य जीवन में पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी।
आज मेहनत का दिन है। सफलता पाने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। भाई-बहनों के साथ संबंधों में सुधार होगा।
भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। करियर में पदोन्नति की संभावना है। व्यापार में नई ऊंचाइयां छुएंगे। घर का वातावरण प्रसन्नतापूर्ण रहेगा।
आलस्य को त्याग कर काम पर ध्यान दें। व्यापार में उतार-चढ़ाव आ सकता है, लेकिन घबराएं नहीं। जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें।
व्यापारिक यात्राएं सफल रहेंगी। आय के नए स्रोत बनेंगे। तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ मिल सकता है। पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी।
आज आप आध्यात्मिक शांति महसूस करेंगे। लंबे समय से रुका हुआ काम अचानक बन जाएगा। विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी।
Be on the top of everything happening around the world.
Try Punjab Kesari E-Paper Premium Service.
फीडबैक दें
Thoughts
Jokes