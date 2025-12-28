Main Menu

  • Punjab : बार्डर पार कर पाक गए जालंधर युवक का खुलासा! पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Edited By Urmila,Updated: 28 Dec, 2025 01:07 PM

breaking news punjab top 5 top 5

घने कोहरे के कारण जालंधर में फिर हादसा, फुटपाथ पर पलटा ट्रक

1. पंजाबियों सावधान, विज़िबिलिटी हो गई है 'ज़ीरो', घर से निकलने से पहले पढ़ लें ये खबर
पंजाब और उसकी राजधानी चंडीगढ़ में कड़ाके की ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया ...

2. घने कोहरे के कारण जालंधर में फिर हादसा, फुटपाथ पर पलटा ट्रक
पंजाब में कड़ाके की ठंड के बीच घना कोहरा पड़ रहा है जिस कारण सड़क हादसे हो रहे हैं...

3. पाकिस्तान गया जालंधर का युवक नहीं लौटना चाहता पंजाब! पढ़ें हैरान करने वाला सच
शाहकोट के भोयेवाल गांव के शरणदीप सिंह हाल ही में तरनतारन के पास बॉर्डर पार कर ...

4. Big News : ड्रग केस में सख्त कार्रवाई, SHO सस्पेंड
बठिंडा जिले के संगत थाने के SHO दलजीत सिंह को ड्रग केस में लापरवाही और खराब ...

5. पंजाब के लिए नई आबकारी नीति की तैयारी! हो सकते हैं ये बदलाव
पंजाब के आबकारी आयुक्त जतिंदर जोरवाल ने आज जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर ...

