पाकिस्तान गया जालंधर का युवक नहीं लौटना चाहता पंजाब! पढ़ें हैरान करने वाला सच

जालंधर (सोनू) : शाहकोट के भोयेवाल गांव के शरणदीप सिंह हाल ही में तरनतारन के पास बॉर्डर पार कर पाकिस्तान चले गए थे। वहां उन्हें पाकिस्तान रेंजर्स ने हिरासत में लिया। पूछताछ में कोई गंभीर आरोप सामने न आने पर शरणदीप को कसूर थाने की पुलिस के हवाले किया गया, जहां उसके खिलाफ भारत में एफआईआर दर्ज की गई।

इस बीच, यूट्यूबर नासिर ढिल्लों ने शरणदीप की कानूनी मदद के लिए पहल की। उन्होंने लाहौर के एडवोकेट बाजवा से संपर्क कर केस लड़ने की व्यवस्था की। आज नासिर और एडवोकेट ने जेल में शरणदीप से मुलाकात कर जमानत दस्तावेज तैयार किए और हस्ताक्षर लिए।

हालांकि, शरणदीप ने स्पष्ट किया कि वह पंजाब वापस नहीं लौटना चाहता। उसका कहना है कि जालंधर में उसके खिलाफ पहले से कई मामले हैं और कुछ लोगों से व्यक्तिगत रंजिश भी है। साथ ही, एक पहले हुए हमले में उसके हाथ की कलाई भी घायल हुई थी। शरणदीप की सुरक्षा की दृष्टि से उसने पाकिस्तान में ही रहने की अपील की है। नासिर ने कहा कि जमानत प्रक्रिया जल्द पूरी हो जाएगी, लेकिन शरणदीप की पंजाब लौटने की अनिच्छा के चलते उसके भविष्य और सुरक्षा को लेकर कई सवाल बने हुए हैं।

