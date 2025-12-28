Main Menu

  • घने कोहरे के कारण जालंधर में फिर हादसा, फुटपाथ पर पलटा ट्रक

Edited By Kalash,Updated: 28 Dec, 2025 10:42 AM

पंजाब में कड़ाके की ठंड के बीच घना कोहरा पड़ रहा है जिस कारण सड़क हादसे हो रहे हैं।

जालंधर (कुंदन, पंकज): पंजाब में कड़ाके की ठंड के बीच घना कोहरा पड़ रहा है जिस कारण सड़क हादसे हो रहे हैं। जालंधर में आज सुबह घने कोहरे की वजह से एक और हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक जालंधर में पटेल चौक के पास सुबह सामान से भरा एक ट्रक बेकाबू हो गया और फुटपाथ पर पलट गया।

पटेल चौक पर हुए इस हादसे की वजह से सड़क पर बड़ी संख्या में वाहनों की लाइनें लग गई, जिससे लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि इससे पहले जालंधर-पठानकोट नेशनल हाईवे के पास भी घने कोहरे की वजह से एक हादसा हुआ था। वेरका दूध ले जा रहा एक ट्रक कोहरे की वजह से कुछ दिखाई न देने पर गंदे नाले में गिर गया था। इस हादसे में ड्राइवर की जान बाल-बाल बच गई थी।

