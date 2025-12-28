घने कोहरे के कारण जालंधर में फिर हादसा, फुटपाथ पर पलटा ट्रक
Edited By Kalash,Updated: 28 Dec, 2025 10:42 AM
पंजाब में कड़ाके की ठंड के बीच घना कोहरा पड़ रहा है जिस कारण सड़क हादसे हो रहे हैं।
जालंधर (कुंदन, पंकज): पंजाब में कड़ाके की ठंड के बीच घना कोहरा पड़ रहा है जिस कारण सड़क हादसे हो रहे हैं। जालंधर में आज सुबह घने कोहरे की वजह से एक और हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक जालंधर में पटेल चौक के पास सुबह सामान से भरा एक ट्रक बेकाबू हो गया और फुटपाथ पर पलट गया।
पटेल चौक पर हुए इस हादसे की वजह से सड़क पर बड़ी संख्या में वाहनों की लाइनें लग गई, जिससे लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि इससे पहले जालंधर-पठानकोट नेशनल हाईवे के पास भी घने कोहरे की वजह से एक हादसा हुआ था। वेरका दूध ले जा रहा एक ट्रक कोहरे की वजह से कुछ दिखाई न देने पर गंदे नाले में गिर गया था। इस हादसे में ड्राइवर की जान बाल-बाल बच गई थी।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here
Related Story
पंजाब में आने वाले 3 घंटों में इन शहरों के लिए जारी हुआ Alert, घने कोहरे की चेतावनी
घने कोहरे के दिन : बढ़ता खतरा, सतर्कता ही सुरक्षा, इन सावधानियों की ओर ध्यान दें लोग
जालंधर के National Highway पर बड़ा हादसा, एक साथ टकराई 5 गाड़ियां
जालंधर में भीषण सड़क हादसा, कार और बाइक की आमने-सामने टक्कर
Jalandhar : बी.एम.सी. चौक फ्लाईओवर पर ट्रक-कार की टक्कर, बड़ा हादसा टला
Big Breaking : जालंधर हादसे में मरने वाले 2 स्टूडैंट्स, 4 घायल छात्रों की हालत भी गंभीर
जालंधर में फैक्ट्री हादसा: चाबियों से भरा कैंटर गिरा, 3 कर्मचारियों की मौत, कई घायल
कोहरे के बीच यात्रियों को राहत, आदमपुर Airport पर मिलेगी ये सुविधा
जालंधर के इस इलाके में पार्षद के पति पर हमला, गरमाया माहौल
जालंधर रेलवे रोड पर वारदात, मचाया चोर और फिर...