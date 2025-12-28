Main Menu

  • पंजाबियों सावधान, विज़िबिलिटी हो गई है 'ज़ीरो', घर से निकलने से पहले पढ़ लें ये खबर

Edited By Urmila,Updated: 28 Dec, 2025 09:40 AM

fog in punjab

पंजाब और उसकी राजधानी चंडीगढ़ में कड़ाके की ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से दिन और रात का टेम्परेचर लगातार गिर रहा है।

जालंधर: पंजाब और उसकी राजधानी चंडीगढ़ में कड़ाके की ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से दिन और रात का टेम्परेचर लगातार गिर रहा है। मौसम विभाग ने आज (रविवार) पूरे राज्य में घने कोहरे और शीतलहर का 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है। पिछले 24 घंटों के दौरान, मिनिमम टेम्परेचर में 2.3 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है और शहीद भगत सिंह नगर 4.4 डिग्री सेल्सियस के साथ राज्य का सबसे ठंडा इलाका रहा है।

कोहरे का कहर इतना ज़्यादा है कि अमृतसर और जालंधर में विज़िबिलिटी 'ज़ीरो' दर्ज की गई है। चंडीगढ़ में विज़िबिलिटी घटकर सिर्फ़ 20 मीटर, पटियाला में 40 मीटर और लुधियाना में 50 मीटर रह गई है। इसकी वजह से ट्रेनों और फ़्लाइट्स की आवाजाही पर बुरा असर पड़ा है। अमृतसर एयरपोर्ट पर हालात इतने खराब थे कि यात्रियों से भरी एक फ़्लाइट घने कोहरे की वजह से लैंड नहीं करने देने के बाद काफ़ी देर तक हवा में चक्कर लगाती रही।

वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर और बारिश की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच गया है, जिसकी वजह से वहाँ बर्फबारी शुरू हो गई है। 30 दिसंबर तक हिमालय क्षेत्र में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुँचने की संभावना है, जिसकी वजह से पंजाब और चंडीगढ़ में बादल छाए रहेंगे। इसके असर से होशियारपुर, पठानकोट, गुरदासपुर और अमृतसर के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है।

जिलों के अनुसार मौसम का हाल

बहुत घना कोहरा: पठानकोट, गुरदासपुर, बरनाला, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला और मोहाली में कई जगहों पर बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।
शीत लहर और कोहरा: अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर और लुधियाना में बहुत घने कोहरे के साथ शीत लहर चल सकती है।
कोहरे का असर: फिरोजपुर, फरीदकोट और मोगा में घना कोहरा और शीतलहर, जबकि फाजिल्का, मुक्तसर, बठिंडा और मानसा में घना कोहरा के साथ मौसम ज़्यादातर सूखा रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 48 घंटों तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद अगले तीन दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है।

