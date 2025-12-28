Big News : ड्रग केस में सख्त कार्रवाई, SHO सस्पेंड

बठिंडा जिले के संगत थाने के SHO दलजीत सिंह को ड्रग केस में लापरवाही और खराब परफॉर्मेंस के कारण सस्पेंड कर दिया गया है।

बठिंडा: बठिंडा जिले के संगत थाने के SHO दलजीत सिंह को ड्रग केस में लापरवाही और खराब परफॉर्मेंस के कारण सस्पेंड कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, संगत थाना पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर है।

आपको बता दें कि अक्सर हरियाणा या राजस्थान से पंजाब के बठिंडा जिले में आने वाले ड्रग तस्करों को संगत थाने के इलाके से होकर गुजरना पड़ता था। इलाके में आने वाले कई ड्रग तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई न करने के लिए संगत थाने के SHO दलजीत सिंह के खिलाफ कार्रवाई की गई और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। दूसरी ओर, SSP बठिंडा अमनीत कोंडल ने SHO दलजीत सिंह के खिलाफ डिपार्टमेंटल जांच शुरू कर दी है। वह SP रैंक के अधिकारी दलजीत सिंह की लापरवाही की जांच करेंगे।

