Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Big News : ड्रग केस में सख्त कार्रवाई, SHO सस्पेंड

Big News : ड्रग केस में सख्त कार्रवाई, SHO सस्पेंड

Edited By Urmila,Updated: 28 Dec, 2025 10:57 AM

bathinda sho daljit singh suspended

बठिंडा जिले के संगत थाने के SHO दलजीत सिंह को ड्रग केस में लापरवाही और खराब परफॉर्मेंस के कारण सस्पेंड कर दिया गया है।

बठिंडा: बठिंडा जिले के संगत थाने के SHO दलजीत सिंह को ड्रग केस में लापरवाही और खराब परफॉर्मेंस के कारण सस्पेंड कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, संगत थाना पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर है।

SHO Suspended

आपको बता दें कि अक्सर हरियाणा या राजस्थान से पंजाब के बठिंडा जिले में आने वाले ड्रग तस्करों को संगत थाने के इलाके से होकर गुजरना पड़ता था। इलाके में आने वाले कई ड्रग तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई न करने के लिए संगत थाने के SHO दलजीत सिंह के खिलाफ कार्रवाई की गई और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। दूसरी ओर, SSP बठिंडा अमनीत कोंडल ने SHO दलजीत सिंह के खिलाफ डिपार्टमेंटल जांच शुरू कर दी है। वह SP रैंक के अधिकारी दलजीत सिंह की लापरवाही की जांच करेंगे।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!