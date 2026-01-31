Main Menu

  • Punjab में आज : बोर्ड परीक्षाओं पर बड़ी अपडेट तो वहीं जालंधर के स्कूलों को मिली धमकी, पढ़ें Top 10

Edited By Urmila,Updated: 31 Jan, 2026 05:07 PM

आम आदमी पार्टी का ये कैसा फरमान! RTI एक्टिविस्ट की एक पोस्ट ने मचाया तहलका

 1. Punjab : 10वीं–12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ी अपडेट, Practical Exams का शेड्यूल जारी
पंजाब में फरवरी/मार्च 2026 में होने वाली 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं को...

2. Punjab : सरकारी आदेशों ने शिक्षा क्रांति के दावों को किया शर्मसार, भड़के Teachers
 मास्टर कैडर यूनियन पंजाब के स्टेट उप प्रधान जगजीत सिंह साहनेवाल और जिला जनरल सेक्रेटरी ...

3. आम आदमी पार्टी का एक और कारनामा, सरकारी स्कूलों में देखें क्या कर डाला
पंजाब सरकार ने राज्य के 852 सरकारी स्कूलों में नई पेंटिंग और कलर कोडिंग का आदेश दिया है ..

4. PM मोदी के जालंधर दौरे से पहले शहर के तीन नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की आई Mail, मचा हड़कंप
जालंधर के नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की खबर सामने आते ही शहर में ....

5. Jalandhar: अब 4 और बड़े स्कूलों को बम से उड़ाने की आई धमकी भरी email, Alert पर पुलिस
शहर के कई नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद एक और ई-मेल आने से ...

6. Alert! जालंधर से लुधियाना की तरफ जाने वाले सावधान, बंद है रास्ते, लगा लंबा जाम, परेशानी में लोग
गुरु रविदास जी महाराज की शोभायात्रा के मद्देनजर आज फगवाड़ा से करीब 4 किलोमीटर पहले...

7. भीषण हादसे में पंजाब पुलिस के इंस्पैक्टर की मौ+त
फगवाड़ा के होशियारपुर रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में पुलिस इंस्पेक्टर की मौत हो गई ...

8. आम आदमी पार्टी का ये कैसा फरमान! RTI एक्टिविस्ट की एक पोस्ट ने मचाया तहलका
आर.टी.आई. एक्टिविस्ट माणिक गोयल ने पंजाब के सरकारी अस्पतालों और स्कूलों पर आम आदमी...

9. मातम में बदली शादी की खुशियां! फौजी की गोली लगने से मौत, चार दिन पहले ही हुई थी शादी
जिले के विधानसभा हलका खडूर साहिब के अंतर्गत आते गांव मल्ल मोहरी में शादी के जश्न दौरान ...

10. बम की धमकियों के बाद स्कूलों के लिए नई Advisory जारी, CCPCR ने दिए सख्त निर्देश
चंडीगढ़ के स्कूलों को मिल रही बम की धमकियों और बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए...

