Punjab : 10वीं–12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ी अपडेट, Practical Exams का शेड्यूल जारी

पंजाब डेस्क : पंजाब में फरवरी/मार्च 2026 में होने वाली 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण जानकारी जारी की है। यह परीक्षाएं रेगुलर विद्यार्थियों के साथ-साथ कम्पार्टमेंट, री-अपियरेंस, एडिशनल सब्जेक्ट और रैंक/परफॉर्मेंस बढ़ाने वाले कैंडिडेट्स के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाएं (ओपन स्कूल सहित) आयोजित की जाएंगी।

शिक्षा विभाग के अनुसार, इन सभी श्रेणियों के विद्यार्थियों के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी करवाई जाएंगी। खास तौर पर 10वीं कक्षा के प्रैक्टिकल विषयों की परीक्षाएं 2 फरवरी 2026 से 12 फरवरी 2026 तक आयोजित की जाएंगी। विभाग ने स्कूल प्रबंधन और विद्यार्थियों को निर्देश दिए हैं कि वे तय समय सारिणी के अनुसार प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तैयारी सुनिश्चित करें, ताकि किसी प्रकार की परेशानी न हो।

