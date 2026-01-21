Punjab: बिजली मीटरों को लेकर बड़ी खबर, अब चिप मीटर...

आने वाले दिनों में संघर्ष तेज किया जाएगा और बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में किसान, मजदूर और गांव वाले मौजूद थे।

टांडा उड़मुड़ (पंडित) : किसान मजदूर मोर्चा के आह्वान पर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब ने बिजली संशोधन एक्ट का विरोध करते हुए आज अलग-अलग गांवों में बिजली के चिप मीटर उतारकर विभाग के दफ्तरों को सौंप दिए। प्रदेश नेता सविंदर सिंह चुटाला के नेतृत्व में संगठन की टीम ने जिला अध्यक्ष परमजीत सिंह भुला, जोन नेता गणेश दोसांझ नथुपुरियां और गुरजीत सिंह कंग के नेतृत्व में गांव अब्दुल्लापुर, मियानी और गुरु नानक दरबार कॉलोनी से कई बिजली चिप मीटर उतारकर बिजली घर मियानी में आकर अधिकारियों को सौंप दिए, चिप मीटर और बिजली के संभावित प्राइवेटाइजेशन का विरोध दर्ज कराया।

इस बीच, गांव अब्दुल्लापुर में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब की एक यूनिट ने बिजली विभाग की नीतियों और केंद्र सरकार द्वारा लाए गए बिजली संशोधन एक्ट के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए संघर्ष कमेटी के जिला अध्यक्ष भुला ने कहा कि चिप मीटर लगाना किसानों और गरीब मजदूर वर्ग के अधिकारों पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि ये मीटर प्रीपेड सिस्टम की तरफ धकेलते हैं, जिससे बिजली महंगी हो जाएगी और किसानों को खेती के काम के लिए भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए बिजली सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेल रही है।

उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट लागू होने से मुफ्त या सस्ती बिजली की सुविधा खत्म हो जाएगी और किसानों की लागत बढ़ जाएगी, जिससे पहले से ही कर्ज के बोझ तले दबे किसान और मुश्किल में पड़ जाएंगे। बिजली विभाग में सरकारी भर्तियां बंद हो जाएंगी। संघर्ष कमेटी ने मांग की कि चिप वाले मीटर तुरंत हटाए जाएं और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट को रद्द करके लोगों के हितों के हिसाब से पॉलिसी बनाई जाए। इस मौके पर किसानों और मजदूरों ने एकजुटता दिखाते हुए ऐलान किया कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को नजरअंदाज किया तो आने वाले दिनों में संघर्ष तेज किया जाएगा और बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में किसान, मजदूर और गांव वाले मौजूद थे।

