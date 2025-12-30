Main Menu

Punjab में आज : पंजाब विधानसभा उठा मनरेगा मुद्दा तो वहीं 10वीं-12वीं की परीक्षाओं को लेकर Update, पढ़ें Top 10

Edited By Urmila,Updated: 30 Dec, 2025 05:04 PM

breaking news punjab top 10 top 10

अमृतसर विजिलेंस को मिला नया SSP, इस IPS अधिकारी को सौंपी गई जिम्मेदारी

1. CBSE Board Exam 2026: 10वीं-12वीं की  परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव, यहां देखें नई Dates
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की ...

2. सुखविंदर सुखी के भाषण पर हंगामा, बाजवा बोले- 'पहले यह बताओ कि तुम किस पार्टी से हो'
पंजाब विधानसभा द्वारा बुलाए गए विधानसभा के स्पेशल सेशन में आज उस समय हंगामा ...

3. शिमला से ज्यादा ठंड की चपेट में चंडीगढ़, 31 दिसंबर को लेकर जारी हुई चेतावनी
ट्राईसिटी में घने कोहरे के कारण जीरो विजिबिलिटी के बीच चंडीगढ़ लगातार शिमला...

4. पंजाब विधानसभा में परगट सिंह के बयान पर हंगामा! गरमा गया माहौल
 केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा स्कीम में किए गए बदलावों के खिलाफ आज पंजाब ...

और ये भी पढ़े

5. अमृतसर विजिलेंस को मिला नया SSP, इस IPS अधिकारी को सौंपी गई जिम्मेदारी
पंजाब सरकार द्वारा विजिलेंस के एसएसपी लखबीर सिंह को सस्पेंड किए जाने ...

6. धार्मिक-समारोह में शबद गायन को लेकर बोले जसबीर जस्सी, लोगों से की अपील
मशहूर पंजाबी गायक जसबीर जस्सी ने एक वीडियो संदेश जारी कर श्री अकाल तख्त ...

7. मास्टर सलीम के पिता उस्ताद पूरण शाह कोटी की अंतिम अरदास, श्रद्धांजलि देने पहुंचे नामी कलाकार
पंजाब के प्रसिद्ध गायक मास्टर सलीम के पिता और जाने-माने संगीत गुरु पूरण ...

8. Punjab: हाईकोर्ट के पूर्व AAG की पत्नी की ह/त्या, घर में बंधा मिला नौकर
पंजाब के मोहाली में एक हाई-प्रोफाइल इलाके में हुई हत्या ने पूरे शहर को हिला कर...

9. भयानक हादसा! परीक्षा देने जा रही 6 छात्राओं को गाड़ी ने कुचला
फाजिल्का मलोट रोड पर गांव चुवाडिया वाली के पास कॉलेज परीक्षा देने जा रही ...

10. Gold-Silve Rate Today: मंगलवार को सोने-चांदी के दाम गिरे, ग्राहकों के लिए खुशखबरी
सोना खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल, जालंधर सराफा एसोसिएशन ...

