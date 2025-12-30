13 hours ago
23 hours ago
1 day ago
2 days ago
3 days ago
4 days ago
5 days ago
6 days ago
Saturday
Main Menu
धर्म/कुंडली टीवी
नारी
Photos
Videos
हिमाचल प्रदेश
पंजाब
हरियाणा
उत्तर प्रदेश
Breaking
Punjab में आज : पंजाब विधानसभा उठा मनरेगा मुद्दा तो वहीं 10वीं-12वीं की परीक्षाओं को लेकर Update, पढ़ें Top 10
Edited By Urmila,Updated: 30 Dec, 2025 05:04 PM
अमृतसर विजिलेंस को मिला नया SSP, इस IPS अधिकारी को सौंपी गई जिम्मेदारी
1. CBSE Board Exam 2026: 10वीं-12वीं की परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव, यहां देखें नई Dates
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की ...
2. सुखविंदर सुखी के भाषण पर हंगामा, बाजवा बोले- 'पहले यह बताओ कि तुम किस पार्टी से हो'
पंजाब विधानसभा द्वारा बुलाए गए विधानसभा के स्पेशल सेशन में आज उस समय हंगामा ...
3. शिमला से ज्यादा ठंड की चपेट में चंडीगढ़, 31 दिसंबर को लेकर जारी हुई चेतावनी
ट्राईसिटी में घने कोहरे के कारण जीरो विजिबिलिटी के बीच चंडीगढ़ लगातार शिमला...
4. पंजाब विधानसभा में परगट सिंह के बयान पर हंगामा! गरमा गया माहौल
केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा स्कीम में किए गए बदलावों के खिलाफ आज पंजाब ...
Punjab Top 10: पढ़ें आज शाम 5 बजे तक की 10 बड़ी खबरें
Punjab में आज : लाल लकीर वालों को राहत तो वहीं पास्टर नरूला पर पीड़ित परिवार का पलटवार, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : कांग्रेस के सीनियर नेता को मारी गोली तो वहीं मशहूर गायिका को मिली धमकी, पढ़ें Top 10
5. अमृतसर विजिलेंस को मिला नया SSP, इस IPS अधिकारी को सौंपी गई जिम्मेदारी
पंजाब सरकार द्वारा विजिलेंस के एसएसपी लखबीर सिंह को सस्पेंड किए जाने ...
6. धार्मिक-समारोह में शबद गायन को लेकर बोले जसबीर जस्सी, लोगों से की अपील
मशहूर पंजाबी गायक जसबीर जस्सी ने एक वीडियो संदेश जारी कर श्री अकाल तख्त ...
7. मास्टर सलीम के पिता उस्ताद पूरण शाह कोटी की अंतिम अरदास, श्रद्धांजलि देने पहुंचे नामी कलाकार
पंजाब के प्रसिद्ध गायक मास्टर सलीम के पिता और जाने-माने संगीत गुरु पूरण ...
8. Punjab: हाईकोर्ट के पूर्व AAG की पत्नी की ह/त्या, घर में बंधा मिला नौकर
पंजाब के मोहाली में एक हाई-प्रोफाइल इलाके में हुई हत्या ने पूरे शहर को हिला कर...
9. भयानक हादसा! परीक्षा देने जा रही 6 छात्राओं को गाड़ी ने कुचला
फाजिल्का मलोट रोड पर गांव चुवाडिया वाली के पास कॉलेज परीक्षा देने जा रही ...
10. Gold-Silve Rate Today: मंगलवार को सोने-चांदी के दाम गिरे, ग्राहकों के लिए खुशखबरी
सोना खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल, जालंधर सराफा एसोसिएशन ...
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here
Punjab में आज : ऑपरेशन सिंदूर का नन्हा हीरो सम्मानित तो वहीं रेल किराया बढ़ा! पढ़ें Top 10
Punjab में आज : CTET Candidates को राहत तो वहीं Ustad Pooran Shahkoti की आखिरी वीडियो वायरल, पढ़ें...
Punjab में आज : गहरी धुंध की चेतावनी तो वहीं शिक्षा विभाग की लापरवाही आई सामने, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : CM मान ने बांटे नियुक्ति पत्र तो वहीं 3 IAS अधिकारियों की प्रमोशन, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : पढ़ें 5 बजे तक की 10 बड़ी खबरें
Punjab में आज : स्कूलों में बढ़ीं सर्दियों की छुट्टियां सहित पढ़ें 5 बजे तक की 10 बड़ी खबरें
Punjab में आज : Weather Update सहित पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
USD $
03/01/2026 21:30 IST
CAD $
AUD $
EUR €
NZD $
AED د.إ
GBP £
Bitcoin
Ethereum
Tether
BNB
USD Coin
XRP
Terra
Solana
20.0
Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs
आज आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके नेतृत्व कौशल की सराहना होगी। नए व्यापारिक सौदे लाभदायक रहेंगे।
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन शुभ है। रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। निवेश के लिए समय अनुकूल है।
आज आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ किसी बात पर बहस हो सकती है। धैर्य से काम लें।
कर्क: आज आप कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। व्यापार में विस्तार के अवसर मिलेंगे।
सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अटके हुए सरकारी कार्य आज गति पकड़ेंगे। पैतृक संपत्ति से लाभ होने के योग हैं। प्रेम संबंधों के लिए दिन खुशनुमा रहेगा।
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। कार्यभार बढ़ने से थकान महसूस होगी।
कला और साहित्य से जुड़े लोगों को मान-सम्मान मिलेगा। सुख-सुविधाओं की वस्तुओं पर खर्च हो सकता है। दांपत्य जीवन में पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी।
आज मेहनत का दिन है। सफलता पाने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। भाई-बहनों के साथ संबंधों में सुधार होगा।
भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। करियर में पदोन्नति की संभावना है। व्यापार में नई ऊंचाइयां छुएंगे। घर का वातावरण प्रसन्नतापूर्ण रहेगा।
आलस्य को त्याग कर काम पर ध्यान दें। व्यापार में उतार-चढ़ाव आ सकता है, लेकिन घबराएं नहीं। जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें।
व्यापारिक यात्राएं सफल रहेंगी। आय के नए स्रोत बनेंगे। तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ मिल सकता है। पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी।
आज आप आध्यात्मिक शांति महसूस करेंगे। लंबे समय से रुका हुआ काम अचानक बन जाएगा। विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी।
Be on the top of everything happening around the world.
Try Punjab Kesari E-Paper Premium Service.
फीडबैक दें
Thoughts
Jokes