शिमला से ज्यादा ठंड की चपेट में चंडीगढ़, 31 दिसंबर को लेकर जारी हुई चेतावनी

ट्राईसिटी में घने कोहरे के कारण जीरो विजिबिलिटी के बीच चंडीगढ़ लगातार

चंडीगढ़: ट्राईसिटी में घने कोहरे के कारण जीरो विजिबिलिटी के बीच चंडीगढ़ लगातार शिमला से कड़ाके की ठंड का सामना कर रहा है। वहीं, पंचकूला में प्रदूषण का स्तर 500 के अति गंभीर स्तर को छू रहा है। रविवार रात से सोमवार देर शाम तक चंडीगढ़ समेत पूरी ट्राईसिटी घने कोहरे, तीखी ठंड और अति गंभीर प्रदूषण के स्तर की मार झेल रही है। चंडीगढ़ शहर, एयरपोर्ट और मोहाली एरिया में रात 12 से सुबह 9 बजे के बीच विजिबिलिटी जीरो से 40 मीटर के बीच रही। कोहरे के कारण बढ़ी ठंड की मार ऐसी रही कि चंडीगढ़ के दिन और रात के तापमान शिमला से कम रहे। उधर, लगातार प्रदूषण की मार झेल रहे पंचकूला में एयर क्वालिटी इंडैक्स (ए.क्यू. आई.) 500 को छू गया। बद्दी में ए.क्यू. आई. 314 के बेहद खराब और चंडीगढ़ में 253 के खराब स्तर पर दर्ज हो रहा है।



अप्रत्याशित स्तर तक पहुंचा पंचकूला में प्रदूषण

15 दिनों से पंचकूला की आबोहवा में घुला प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सी.पी.सी.बी. द्वारा जारी ए.क्यू.आई. बुलेटिन में देश भर के सबसे प्रदूषित शहरों में पंचकूला का डाटा नहीं था। अलबत्ता, हर घंटे के प्रदूषण के स्तर को बताने वाला सी.पी.सी.बी. का लाइव एयर क्वालिटी इंडेक्स साफ दर्शा रहा है कि सोमवार एक बजे के बाद (रविवार से सोमवार दोपहर एक बजे तक डाटा उपलब्ध नहीं) पंचकूला शहर में प्रदूषण का स्तर 500 को भी छू गया। दोपहर एक से रात 11 बजे के बीच 10 घंटे तक पंचकूला में प्रदूषण का 419 से 500 के अधिकतम स्तर तक रहा। शाम 5 से 7 बजे के बीच 2 घंटे तो यहां का ए.क्यू.आई. 500 के बेहद गंभीर स्तर पर टिका रहा। फिर 7 बजे से 11 बजे के बीच गंभीर स्तर पर रहा।

31 से बारिश और तेज हवाएं दिलाएंगी कुछ राहत

मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार से ट्राईसिटी को कुछ दिनों की राहत मिल सकती है। पश्चिमी विक्षोभ 30 दिसम्बर से 2 जनवरी के बीच बारिश और बर्फ के साथ तेज हवाओं के साथ सक्रिय होगा। चंडीगढ़ समेत मैदानी इलाकों में 31 और एक जनवरी को हलकी बारिश की संभावना है।