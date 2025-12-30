Main Menu

Punjab: हाईकोर्ट के पूर्व AAG की पत्नी की ह/त्या, घर में बंधा मिला नौकर

Edited By Kamini,Updated: 30 Dec, 2025 03:54 PM

murder of former aag wife

पंजाब के मोहाली में एक हाई-प्रोफाइल इलाके में हुई हत्या ने पूरे शहर को हिला कर रख दिया है।

पंजाब डेस्क : पंजाब के मोहाली में एक हाई-प्रोफाइल इलाके में हुई हत्या ने पूरे शहर को हिला कर रख दिया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व अतिरिक्त एडवोकेट जनरल कृष्ण कुमार गोयल की पत्नी अशोक गोयल की हत्या कर दी गई है। उनका शव फेज-5 स्थित आवास के अंदर मिला, जबकि घर में काम करने वाले नौकर को कुर्सी से बांधा हुआ था। 

घटना का खुलासा उस समय हुआ जब सुबह नौकरानी काम के लिए घर पर पहुंची। उसने देखा कि घर का नौकर कुर्सी से बंधा हुआ है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के पहुंचने पर घर का मंजर बेहद डरावना था। शुरुआती जांच में सामने आया है कि घर से कीमती जेवरात और नकदी गायब हैं, जिससे लूट के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, हमलावरों ने वारदात को अंजाम देने से पहले पूरे घर की तलाशी और फिर महिला की हत्या कर दी। घटना को देर रात को अंजाम दिया गया है। फोरेंसिक टीम ने मौके से कई अहम सुराग जुटाए हैं, जबकि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाली जा रही है। इस मामले में घर में काम करने वाले युवक नीरज (25 वर्ष) से गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि वारदात के समय वही घर में मौजूद था, इसलिए उसकी भूमिका को हर पहलू से जांचा जा रहा है। बताया गया है कि नीरज लंबे समय से गोयल परिवार के यहां कार्यरत था।

घटना के वक्त कृष्ण कुमार गोयल विदेश में थे और अपने परिवार से मिलने ओमान गए हुए थे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी संभावित एंगल से जांच जारी है और जल्द ही इस सनसनीखेज मामले की परतें खोली जाएंगी।

