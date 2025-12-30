CBSE Board Exam 2026: 10वीं-12वीं की  परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव, यहां देखें नई Dates

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तिथियों में

लुधियाना (विक्की): केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव किया है। बोर्ड द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, 3 मार्च 2026 को होने वाली कुछ परीक्षाओं को प्रशासनिक कारणों से पुनर्निर्धारित किया गया है। इस संबंध में बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर नोटिफिकेशन जारी किया है।

संशोधित कार्यक्रम के तहत अब कक्षा 10वीं की परीक्षा 11 मार्च 2026 को आयोजित की जाएगी, जबकि कक्षा 12वीं की परीक्षा 10 अप्रैल 2026 को होगी। पहले दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं 3 मार्च 2026 को निर्धारित थीं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इसके अलावा बाकी सभी परीक्षाएं तय समय पर ही आयोजित होंगी। बोर्ड ने यह भी बताया कि डेटशीट में आवश्यक संशोधन किया जा रहा है और संशोधित तिथियां विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड में भी दर्शाई जाएंगी। सीबीएसई ने परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी के सहयोग की अपील की है।

