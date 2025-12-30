Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • धार्मिक-समारोह में शबद गायन को लेकर बोले जसबीर जस्सी, लोगों से की अपील

धार्मिक-समारोह में शबद गायन को लेकर बोले जसबीर जस्सी, लोगों से की अपील

Edited By Kalash,Updated: 30 Dec, 2025 01:40 PM

jasbir jassi controversy appeal to people

मशहूर पंजाबी गायक जसबीर जस्सी ने एक वीडियो संदेश जारी कर श्री अकाल तख्त साहिब की सर्वोच्चता और जत्थेदार साहिब के फैसलों के प्रति सम्मान जताया।

पंजाब डेस्क : मशहूर पंजाबी गायक जसबीर जस्सी ने एक वीडियो संदेश जारी कर श्री अकाल तख्त साहिब की सर्वोच्चता और जत्थेदार साहिब के फैसलों के प्रति सम्मान जताया। उन्होंने कहा कि सिख समुदाय को आपसी विवादों से बचना चाहिए, क्योंकि आंतरिक मतभेदों से धर्म विरोधी ताकतों को फायदा मिलता है। जस्सी ने संगत से अपील की कि जत्थेदार साहिब के खिलाफ या पक्ष में सार्वजनिक बयानबाजी न करें। उन्होंने साफ कहा कि वह गुरु ग्रंथ साहिब जी से कभी अलग नहीं हो सकते। 

उन्होंने रागी भाई हरजिंदर सिंह श्रीनगरवाले का धन्यवाद करते हुए कहा कि वे बच्चों को गुरबानी से जोड़ने का सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणियां सिख परंपराओं और गुरु ग्रंथ साहिब जी की शिक्षाओं की रक्षा के उद्देश्य से थी।

बता दें कि यह पूरा विवाद गुरदासपुर जिले में आयोजित एक गुरमत समागम के दौरान हुए कीर्तन से जुड़ा है। श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज ने सिख कोड ऑफ कंडक्ट का हवाला देते हुए कहा कि धार्मिक मर्यादाओं के अनुसार केवल पूर्ण सिख को ही गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी में कीर्तन करने का अधिकार है और परंपराओं का पालन अनिवार्य है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

और ये भी पढ़े


 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!