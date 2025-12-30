अमृतसर विजिलेंस को मिला नया SSP, इस IPS अधिकारी को सौंपी गई जिम्मेदारी

पंजाब सरकार द्वारा विजिलेंस के एसएसपी लखबीर सिंह को सस्पेंड किए जाने के बाद अब नए अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है।

विजिलेंस ब्यूरो पंजाब ने हरप्रीत सिंह, आईपीएस को अमृतसर का नया SSP विजिलेंस नियुक्त किया है। वे अब जिले में विजिलेंस से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी संभालेंगे। बता दें कि एसएसी लखबीर सिंह को भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों के चलते सस्पेंड किया गया था।