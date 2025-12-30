अमृतसर विजिलेंस को मिला नया SSP, इस IPS अधिकारी को सौंपी गई जिम्मेदारी

Edited By Vatika,Updated: 30 Dec, 2025 02:13 PM
पंजाब डेस्क: पंजाब सरकार द्वारा विजिलेंस के एसएसपी लखबीर सिंह को सस्पेंड किए जाने के बाद अब नए अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है।
विजिलेंस ब्यूरो पंजाब ने हरप्रीत सिंह, आईपीएस को अमृतसर का नया SSP विजिलेंस नियुक्त किया है। वे अब जिले में विजिलेंस से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी संभालेंगे। बता दें कि एसएसी लखबीर सिंह को भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों के चलते सस्पेंड किया गया था।