Gold-Silve Rate Today: मंगलवार को सोने-चांदी के दाम गिरे, ग्राहकों के लिए खुशखबरी

Edited By Vatika,Updated: 30 Dec, 2025 01:46 PM

gold silver rate

सोना खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल, जालंधर सराफा एसोसिएशन के अनुसार

पंजाब डेस्कः सोना खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल, जालंधर सराफा एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोना मंगलवार को 138,300 रिकार्ड किया गया जबकि सोमवार को 142,700 था। वहीं 22 कैरेट सोना 128,620 जबकि सोमवार को 22 कैरेट सोना 132,710 था जबकि  चांदी 242,000 दर्ज की गई है जो पहले 255,500 थी। 

अंतरराष्ट्रीय बाजार में  Gold and Silver Rate
अंतरराष्ट्रीय बाजार में आज सोने चांदी के वायदा कारोबार में सुधार देखने को मिल रहा है। सोमवार को रिकॉर्ड तेजी के बाद चांदी में जबरदस्त मुनाफावसूली देखने को मिली थी। सोना भी मुनाफावसूली के कारण तेजी से गिरा था। Comex पर सोना 4,350.30 डॉलर प्रति औंस के भाव पर खुला। पिछला क्लोजिंग प्राइस 4,343.60 डॉलर प्रति औंस था। खबर लिखे जाने के समय यह 25.70 डॉलर की गिरावट के साथ 4,369.30 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था। सोने के भाव ने इस साल 4,584 डॉलर के भाव पर सर्वोच्च स्तर छू लिया। Comex पर चांदी के वायदा भाव 71.68 डॉलर के भाव पर खुले। पिछला क्लोजिंग प्राइस 70.46 डॉलर था। खबर लिखे जाने के समय यह 2.45 डॉलर की तेजी के साथ 72.92 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था। इसके भाव ने इस साल 82.67 डॉलर का उच्चतम स्तर छू लिया।

2026 में कितना महंगा होगा सोना?
विशेषज्ञों के मुताबिक, दिवाली से पहले ही सोने की कीमतों में 10 से 15 फीसदी की बढ़ोतरी हो चुकी है। अब अनुमान है कि अगले दो से तीन महीनों में कीमतों में 10 से 20 फीसदी तक का और इजाफा हो सकता है। इसका मतलब है कि सोना अगले कुछ महीनों में 12,000 से 24,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो सकता है।

