भयानक हादसा! परीक्षा देने जा रही 6 छात्राओं को गाड़ी ने कुचला

फाजिल्का मलोट रोड पर गांव चुवाडिया वाली के पास कॉलेज परीक्षा देने जा रही छात्रओं को एक कार ने टक्कर मारकर घायल कर दिया।

फाजिल्का (नागपाल): फाजिल्का मलोट रोड पर गांव चुवाडिया वाली के पास कॉलेज परीक्षा देने जा रही छात्रओं को एक कार ने टक्कर मारकर घायल कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक, फाजिल्का-मलोट रोड पर मौजूद एक प्राइवेट कॉलेज के छात्रांए परीक्षा देने जा रही थी, तभी एक कार ड्राइवर ने पहले एक स्कूटरी को टक्कर मारी और फिर सड़क किनारे चल रही छात्रओं को कुचल दिया। इस हादसे में करीब 6 छात्राएं घायल हो गई। उन्हें इलाज के लिए फाजिल्का के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here