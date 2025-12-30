मास्टर सलीम के पिता उस्ताद पूरण शाह कोटी की अंतिम अरदास, श्रद्धांजलि देने पहुंचे नामी कलाकार

पंजाब के प्रसिद्ध गायक मास्टर सलीम के पिता और जाने-माने संगीत गुरु पूरण शाह कोटी की अंतिम अरदास जालंधर के मॉडल टाउन स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में शुरू हो गई है।

पंजाब डेस्क : पंजाब के प्रसिद्ध गायक मास्टर सलीम के पिता और जाने-माने संगीत गुरु पूरण शाह कोटी की अंतिम अरदास जालंधर के मॉडल टाउन स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में शुरू हो गई है। इस अवसर पर पंजाब की संगीत दुनिया से जुड़े कई कलाकार श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं।

इस दौरान हंसराज हंस, मोहम्मद सद्दीक, सुखी बराड़ समेत अनेक नामी कलाकार गुरुद्वारे में मौजूद हैं। पंजाबी सिंगर राय जुझार ने कहा कि पूरा संगीत जगत इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ा है। वहीं गांव खुर्लापुर का रहने वाला शरणजीत सिंह श्रद्धाजंलि देने के लिए उस्ताद पूरण शाह कोटी की पेटिंग बनाकर आया है। उसने बताया कि वह उनके निधन पर नहीं पहुंच पाया था जिसके बाद वह आज अंतिम अरदास पर पहुंचा है।

गौरतलब है कि 72 वर्ष की आयु में पूरण शाह कोटी का निधन हो गया था। वह लंबे समय से बीमार थे और इलाज चल रहा था। पूरण शाह कोटी ने हंसराज हंस, जसबीर जस्सी, बब्बू मान सहित कई प्रसिद्ध गायकों को संगीत की शिक्षा दी है और म्यूजिक इंडस्ट्री में अहम योगदान दिया है।

