Punjab में आज : पढ़ें 5 बजे तक की 10 बड़ी खबरें
Edited By Urmila,Updated: 29 Dec, 2025 05:00 PM
1. पंजाब में बिजली कनेक्शन को लेकर जरूरी खबर, सरकार ने उठाए अहम कदम
पंजाब के बिजली, इंडस्ट्री और व्यापार, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और NRI मामलों के कैबिनेट मंत्री ...
2. 328 सरूपों के मामले CM भगवंत मान का बयान, SGPC पर उठाए सवाल
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चोरी हुए 328 सरूपों के मामले को लेकर एक अहम प्रेस ...
3. लंगर में लाया गया दूध रबड़ में बदला, लोगों के देखते ही देखते... माहौल हुआ गरम
पंजाब के लुधियाना जिले के हांस कलां गांव में ग्रामीणों ने दूध का लंगर लगाया। लंगर के ...
4. पंजाब में कैंसर की बीमारी का बढ़ा प्रकोप, इस जिले की सामने आई Report
पंजाब में कैंसर की बीमारी लगातार तेजी से फैल रही है। सरकारी मैडीकल कॉलेज ...
5. रे/प पीड़िता को आरोपी का फर्जी अकाउंट बनाना पड़ा भारी, पढ़ें पूरा मामला
लुधियाना में एक महिला, जिसने पहले बलात्कार की शिकायत दर्ज करवाई थी ...
6. पंजाब सरकार ने सेहत विभाग में 4 सीनियर अधिकारियों के किए तबादले, पढ़ें...
पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के 4 सीनियर अधिकारियों के तबादले किए हैं ...
7. Gold-Silver Rate: सोमवार को सोना-चांदी महंगा या सस्ता? देखें शहर के ताजा दाम
सोना-चांदी खरीदने की तैयारी में हैं तो सोमवार को नए रेज जारी हो गए है। जालंधर ...
8. Ludhiana : शादी से पहले युवक की होटल में मौ'त, जांच में जुटी पुलिस
लुधियाना जिले के रायकोट क्षेत्र में एक युवक की रहस्यमयी मौत ने इलाके में सनसनी...
9. होटलों-पैलेसों में आनंद कारज से लेकर गुरू साहिबानों पर AI पर श्री अकाल तख्त साहिब का आया ये आदेश, पढ़ें...
श्री अकाल तख्त साहिब के सचिवालय में पांच सिंह साहिबान की अहम बैठक हुई...
10. Jalandhar वेस्ट इलाके में चोरों का आतंक, अब सुनार की दुकान को बनाया निशाना
जालंधर वेस्ट क्षेत्र में चोरी और लड़ाई-झगड़ों की घटनाएं थमने का नाम नहीं ...
