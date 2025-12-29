Jalandhar वेस्ट इलाके में चोरों का आतंक, अब सुनार की दुकान को बनाया निशाना

Main Menu

29 Dec, 2025

a robbery took place in the jalandhar west area

जालंधर वेस्ट क्षेत्र में चोरी और लड़ाई-झगड़ों की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं।

जालंधर(कुंदन, पंकज): जालंधर वेस्ट क्षेत्र में चोरी और लड़ाई-झगड़ों की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला शहीद बाबू लाभ सिंह नगर का है, जहां बीती रात चोरों ने बब्बर ज्वैलर्स  की दुकान को निशाना बनाया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह घटना रात करीब 3 बजे की बताई जा रही है। अज्ञात चोर दुकान के अंदर से सोना और चांदी चोरी कर फरार हो गए। सुबह घटना की जानकारी मिलने पर इलाके में हड़कंप मच गया। बाजार के लोगों का कहना है कि अब दुकानदार अपनी दुकानों पर भी सैफ नहीं। अब व्यापारी वर्ग की दुकानों को भी निशाना बनाया जा रहा है । जिसके कारण व्यापार करने वाले दुकानदार अपने अंदर डर महसूस कर रहे हैं।  पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंच कर अपनी जांच शुरू कर दी है। 

