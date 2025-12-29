Gold-Silver Rate: सोमवार को सोना-चांदी महंगा या सस्ता? देखें शहर के ताजा दाम

Edited By Vatika,Updated: 29 Dec, 2025 02:17 PM
पंजाब डेस्कः सोना-चांदी खरीदने की तैयारी में हैं तो सोमवार को नए रेज जारी हो गए है। जालंधर सराफा एसोसिएशन के अनुसार सोमवार को 24 कैरेट सोना 142,700, 22 कैरेट सोना 132,710 जबकि चांदी 255,500 रिकार्ड की गई है। शनिवार को चांदी 245,900 थी।
बता दें कि सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को MCX पर चांदी खुलते ही ₹14,000 प्रति किलो से ज्यादा उछल गई और कीमत ₹2.54 लाख प्रति किलो के पार निकल गई। इसके उलट, सोने के वायदा भाव में हल्की गिरावट देखने को मिली और कारोबार की शुरुआत के साथ ही सोना लाल निशान में ट्रेड करता नजर आया।