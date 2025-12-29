लंगर में लाया गया दूध रबड़ में बदला, लोगों के देखते ही देखते... माहौल हुआ गरम

पंजाब के लुधियाना जिले के हांस कलां गांव में ग्रामीणों ने दूध का लंगर लगाया। लंगर के लिए उन्होंने गांव की सोसायटी ने चार ड्रम दूध के मंगवाए।

लुधियाना (गीतांजलि) : पंजाब के लुधियाना जिले के हांस कलां गांव में ग्रामीणों ने दूध का लंगर लगाया। लंगर के लिए उन्होंने गांव की सोसायटी ने चार ड्रम दूध के मंगवाए। ग्रामीणों ने जब दूध गर्म करना शुरू किया तो वह खराब होने लगा। देखते-देखते दूध रबड़ की तरह हो गया। ग्रामीणों को तब पता चला कि यह दूध नकली है।

ग्रामीणों ने नकली दूध का वीडियो बनाया और वह सोशल मीडिया पर वायरल किया। वीडियो वायरल करने वाले का दावा है कि यह दूध नकली है। हालांकि ग्रामीणों ने इसकी शिकायत किसी सरकारी महकमे को नहीं की है। वीडियो रायकोट के नजदीक हांस कलां गांव और रविवार का बताया जा रहा है। वहीं गांव के सरपंच व सोसायटी के अधिकारी से इसे साजिश बता रहे हैं।

हांस कलां में शहीदी पर्व के मौके पर लगाया था लंगर

गांव हांस कला में चार साहिबजादों के शहादत पर्व के मौके पर दूध का लंगर लगाया गया था। गांव के लोगों के मुताबिक उन्होंने दूध गांव में बनी सोसायटी के टैंकर से खरीदा था। दूध एक दिन पहले शाम को सोसाइटी से खरीदा गया और अगले दिन सुबह लंगर के लिए गर्म किया तो वह खराब हो गया।

जैसे-जैसे दूध गर्म हुआ रबड़-सा होता गया

लोगों का कहना है कि पतीले में दूध जैसे-जैसे गर्म होता गया वह रबड़ में तब्दील होता गया। लोगों को पहले लगा कि दूध फट गया है और पनीर में तब्दील हो गया लेकिन जब उसे हाथ से खींचने लगे तो वो रबड़ की तरह खिंचने लगा। फिर लोगों को लगा कि यह सिंथेटिक दूध है।

नकली दूध आने से ग्रामीणों में रोष

नकली दूध मिलने से लोगों में भारी रोष है। लोगों का कहना है कि इस तरह तो उन्हें पता नहीं कब से यह जहर दिया जा रहा है। ग्रामीणों ने उस समय दूध की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल तो किया लेकिन इसकी शिकायत उन्होंने किसी भी विभाग को नहीं की।

वीडियो वायरल होने पर गांव में पहुंचे वेरका के अधिकारी

वीडियो वायरल होने के बाद वेरका के अधिकारी जांच के लिए हांस कला गांव में पहुंचे। सोसायटी के अधिकारियों ने सोमवार सुबह को दूध की सप्लाई नहीं की और रविवार को खराब हुए दूध के सैंपलों की जांच की। अधिकारियों का दावा है कि दूध नकली नहीं था बल्कि खरीदने वाले ने सही तरीके से रख रखाव नहीं किया जिसकी वजह से दूध खराब हुआ।

टेस्टिंग में बिल्कुल सही पाया गया दूध

वेरका सोसाइटी के एरिया इंचार्ज कमल का कहना है कि वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने दूध के सैंपल खुद भी टेस्ट किए और लुधियाना में वेरका से भी चेक करवाए। उन्होंने कहा दूध बिल्कुल सही था। सुबह भी जब दूध के सेंपल पास हुए तब जाकर दूध आगे भेजा गया।

वीडियो वायरल करने वाला सोसाइटी का निष्कासित सदस्य

एरिया इंचार्ज कमल ने बताया कि वीडियो वायरल करने वाले व्यक्ति ने लंगर के लिए 70 लीटर दूध शनिवार शाम को लिया। सुबह उन्होंने दूध गर्म किया। आधा दूध ठीक था और आधा नकली कैसे हो गया। उन्होंने बताया कि वीडियो वायरल करने वाला पहले सोसायटी का ही सदस्य था और वहां पर काम करता था। तीन महीने पहले उसे निष्कासित किया गया था तब भी वो दूध में मिलावट करते हुए पकड़ा गया था। अब उसने उसी रंजिश का बदला लेने के लिए यह वीडियो वायरल किया। एरिया इंचार्ज का कहना है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आधा दूध दूसरे पतीले में ठीक था और आधा नकली हो गया। उन्होंने कहा कि यह जानबूझकर की गई साजिश है।

वीडियो रविवार का ही है

गांव की सरपंच मनप्रीत कौर के पति बलविंदर सिंह का कहना है कि लंगर में बाकी दूध ठीक था। सारा दूध सोसायटी से ही लिया गया था। वीडियो वायरल करने वाले ने वहां मौजूद अन्य लोगों को भी इस बारे में नहीं बताया। वीडियो बनाने वाले का सोसायटी के साथ कुछ झगड़ा चल रहा है। उन्होंने कहा कि बाकी गांव में भी किसी के घर में दूध खराब नहीं निकला है। उन्होंने कहा कि वीडियो उनके गांव का ही है और रविवार को लगाए गए लंगर के दौरान का ही है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here