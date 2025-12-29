होटलों-पैलेसों में आनंद कारज से लेकर गुरु साहिबानों व AI पर श्री अकाल तख्त साहिब का आया ये आदेश, पढ़ें...

श्री अकाल तख्त साहिब के सचिवालय में पांच सिंह साहिबान की अहम बैठक हुई

अमृतसर (सर्बजीत): श्री अकाल तख्त साहिब के सचिवालय में पांच सिंह साहिबान की अहम बैठक हुई, जिसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 328 पावन स्वरूपों, फिल्मों और गैर-गुरुद्वारा स्थानों पर आनंद कारज कराने से जुड़े मामलों पर फैसले लिए गए। बैठक की अध्यक्षता श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज्ज ने की।

बैठक में कहा गया कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिखों की चुनी हुई पंथक और संवैधानिक संस्था है और किसी भी सरकार को सिख धर्म के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। पांच सिंह साहिबान ने पंजाब सरकार को चेतावनी दी कि यदि सिखों के आंतरिक मामलों में दखल बंद नहीं किया गया तो पंथक परंपराओं के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। 328 पावन स्वरूपों के मामले में सिंह साहिबान ने स्पष्ट किया कि यह मामला सरकार या पुलिस के बजाय श्री अकाल तख्त साहिब और शिरोमणि कमेटी के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए। साथ ही कहा गया कि इस मामले में सरकार या पुलिस से किसी भी तरह का सहयोग पंथक हित में नहीं है।

पांच सिंह साहिबान ने यह भी दोहराया कि मैरिज पैलेस, रिजॉर्ट, बीच, फार्महाउस या अन्य व्यावसायिक स्थानों पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश कर आनंद कारज करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिल्मों और डिजिटल कंटेंट को लेकर भी अहम फैसला लिया गया। सिंह साहिबान ने स्पष्ट किया कि सिख महापुरुषों, शहीदों, सिख इतिहास और सिख संस्कारों की नकल कर फिल्में, एनिमेशन या एआई वीडियो बनाना मंजूर नहीं होगा। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को निर्देश दिए गए हैं कि वह बड़े फिल्म निर्माताओं को पत्र लिखकर यह आदेश भेजे और बिना अनुमति सिख इतिहास पर कोई फिल्म न बनाने की हिदायत दे।