Punjab में आज : मौसम को लेकर IMD की चेतावनी तो वहीं लाडोवाल टोल प्लाजा हुआ और महंगा, पढ़ें Top 10
Edited By Kalash,Updated: 31 Mar, 2026 05:06 PM
नेशनल हाईवे पर स्थित देश के सबसे महंगे लाडोवाल टोल प्लाजा पर एक बार फिर से टोल रेट में बढ़ोतरी की जा रही है
1. देश के सबसे महंगे लाडोवाल टोल प्लाजा के फिर बढ़े Rate, वाहन चालकों पर बढ़ेगा बोझ
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2. Weather: पंजाब में बदला मौसम, IMD ने बारिश और तेज हवाओं को लेकर दी चेतावनी, पढ़ें...
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3. बठिंडा: कांग्रेस नेता के बेटे की आत्महत्या मामले में बड़ी कार्रवाई, 3 बिल्डरों के खिलाफ LOC जारी
कांग्रेस से जुड़े नेता के बेटे की आत्महत्या के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए तीन बिल्डरों के...
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सोना और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जालंधर सराफा एसोसिएशन...
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