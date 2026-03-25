Punjab में आज : आरोप-प्रत्यारोप पर गरमाई सियासत तो वहीं इतने दिनों के रिमांड पर हरमीत सिंह पठानमाजरा, पढ़ें Top 10
Edited By Urmila,Updated: 25 Mar, 2026 04:56 PM
पंजाब में गुरुवार को छुट्टी का ऐलान, स्कूल-कॉलेज और दफ्तर रहेंगे बंद
1. रवनीत बिट्टू ने राजा वडिंग पर लगाए गंभीर आरोप, बोले- पंजाब के बच्चों के साथ की गद्दारी
पंजाब की सियासत में फिर हलचल पैदा हो गई है। बता दें कि MP रवनीत बिट्टू ने पंजाब...
2. DM रंधावा केस: आम आदमी पार्टी पर तरुण चुघ का बड़ा आरोप, बोले-कोर्ट में पेशी या शक्ति प्रदर्शन?
डी.एम. रंधावा मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ...
3. पंजाब के 15 बड़े अफसरों को नोटिस जारी, जानें पूरा मामला
नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.), नई दिल्ली के प्रिंसीपल बैंच ने जिला बरनाला के ...
4. FIR डाउनलोड फीस पर सियासत तेज, तरुण चुघ का CM Mann और केजरीवाल पर वार
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने आम आदमी पार्टी ...
5. DM रंधावा मामला: राजा वड़िंग को CBI पर नहीं भरोसा, बोले-सिटिंग जज की निगरानी में हो जांच
डी.एम. रंधावा सुसाइड केस में जांच को लेकर सियासत लगातार तेज होती जा रही है ...
6. सुनील जाखड़ के बयान पर सुखजिंदर रंधावा का पलटवार, 'तुहाडे वरगे सीनियर नेता...'
डॉ. गगनदीप सिंह रंधावा के सुसाइड केस को लेकर पंजाब की पॉलिटिक्स गरमा गई है...
7. AAP विधायक पठानमाजरा को होटल का Wi-fi पड़ा भारी, मध्य प्रदेश से ऐसे दबोचा
आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा की गिरफ्तारी के ...
8. CBI जांच पर सियासी घमासान, Bikram Singh Majithia ने AAP और कांग्रेस दोनों पर उठाए सवाल
शिरोमणि अकाली दल के नेता Bikram Singh Majithia ने डॉ. गगनदीप सिंह ...
9. AAP विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा 4 दिन के पुलिस रिमांड पर, पूछताछ में होंगे बड़े खुलासे
सनौर हलके से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा को दुष्कर्म...
10. पंजाब में गुरुवार को छुट्टी का ऐलान, स्कूल-कॉलेज और दफ्तर रहेंगे बंद
पंजाब में 26 मार्च, गुरुवार को सरकारी छुट्टी घोषित की गई है। इस दिन पूरे देश में श्री राम नवमी ...
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