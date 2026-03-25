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  • Punjab में आज : आरोप-प्रत्यारोप पर गरमाई सियासत तो वहीं इतने दिनों के रिमांड पर हरमीत सिंह पठानमाजरा, पढ़ें Top 10

Punjab में आज : आरोप-प्रत्यारोप पर गरमाई सियासत तो वहीं इतने दिनों के रिमांड पर हरमीत सिंह पठानमाजरा, पढ़ें Top 10

Edited By Urmila,Updated: 25 Mar, 2026 04:56 PM

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पंजाब में गुरुवार को छुट्टी का ऐलान, स्कूल-कॉलेज और दफ्तर रहेंगे बंद

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नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.), नई दिल्ली के प्रिंसीपल बैंच ने जिला बरनाला के ...

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डॉ. गगनदीप सिंह रंधावा के सुसाइड केस को लेकर पंजाब की पॉलिटिक्स गरमा गई है...

7. AAP विधायक पठानमाजरा को होटल का Wi-fi पड़ा भारी, मध्य प्रदेश से ऐसे दबोचा
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9. AAP विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा 4 दिन के पुलिस रिमांड पर, पूछताछ में होंगे बड़े खुलासे
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