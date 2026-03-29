Punjab में आज : घर गिरने से मजदूरों की मौ'त तो वहीं Weather Alert, पढ़ें Top 10
Edited By Urmila,Updated: 29 Mar, 2026 05:03 PM
. पंजाब वासियों के लिए Good News! हलवारा एयरपोर्ट से शुरू हो रही फ्लाइट्स की बुकिंग
1. Breaking : DM रंधावा सु'साइड केस में पूर्व मंत्री लालजीत भुल्लर का और बढ़ा रिमांड
डी.एम. रंधावा सुसाइड केस में पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अमृतसर ...
2. पंजाब में लोगों के फोन पर आ रहे Alert Message, 3 दिन रहें बेहद सावधान
पंजाब में आज सुबह मौसम ने करवट ली और कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। इसी बीच ...
3. पंजाब वासियों के लिए Good News! हलवारा एयरपोर्ट से शुरू हो रही फ्लाइट्स की बुकिंग
पंजाब के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ...
4. गोल्डी बराड़ के नाम पर 2 करोड़ की फिरौती मांगने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार
एस. हरविंदर सिंह विर्क, पीपीएस सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जालंधर रूरल के निर्देशों के ...
5. पंजाब में सुबह-सुबह बड़ा हादसा, पलों में ताश के पत्तों की तरह गिरा घर, 3 मजदूरों की मौत
नजदीकी गांव फरवाही में जैस से ऊंचा उठाया जा रहा एक घर आज सुबह गिर गया, जिस ...
6. पंजाब में 31 मार्च को सरकारी छुट्टी घोषित, स्कूल-कॉलेज और दफ्तर बंद
पंजाब में 31 मार्च दिन मंगलवार को सरकारी छुट्टी घोषित की गई है। इस दिन राज्य के सभी ...
7. LPG गैस खपतकारों को जरुर करना होगा ये काम, DC ने सख्त आदेश जारी किए, न माने तो...
सभी व्यापारिक और औद्योगिक खपतकारों को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर से जुड़ने की जरूरत ...
8. गोल्डी बराड़ के नाम पर 2 करोड़ की फिरौती मांगने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार
एस. हरविंदर सिंह विर्क, पीपीएस सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जालंधर रूरल के निर्देशों ...
9. जालंधर की पॉश सोसायटी में फायरिंग से हड़कंप, CCTV और लाइव वीडियो आए सामने
जालंधर के सूर्या इंक्लेव स्थित शौर्य ग्रीन अपार्टमेंट्स में बीती रात उस समय अफरा-तफरी ...
10. Punjab : तेज हवाओं के साथ बारिश बनी आफत, फसलों पर मंडराया खतरा
गुरदासपुर और आस-पास के इलाकों में जहां सुबह से हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से...
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