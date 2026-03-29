गोल्डी बराड़ के नाम पर 2 करोड़ की फिरौती मांगने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार

टीम ने आधुनिक, इंसानी और टेक्निकल तरीकों का इस्तेमाल करके, गांव शंकर में रहने वाले एक NRI बुज़ुर्ग कपल से 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने वाले 2 आरोपियों को ट्रेस करके गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की।

नकोदर (पाली) : एस. हरविंदर सिंह विर्क, पीपीएस सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जालंधर रूरल के निर्देशों के अनुसार और असामाजिक तत्वों और पैसे मांगने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे खास अभियान के तहत, विनीत अहलावत, आई.पी.एस., सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (इन्वेस्टिगेशन), ओंकार सिंह बराड़, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सब-डिवीजन नकोदर और इंदरजीत सिंह, डी.एस.पी. (इन्वेस्टिगेशन) की देखरेख में एक खास टीम बनाई गई। इस टीम में CIA इंचार्ज इंस्पेक्टर पुष्प बाली और सब-इंस्पेक्टर दिलबाग सिंह, हेड ऑफिसर, सदर पुलिस स्टेशन नकोदर शामिल थे।

टीम ने आधुनिक, इंसानी और टेक्निकल तरीकों का इस्तेमाल करके, गांव शंकर में रहने वाले एक NRI बुज़ुर्ग कपल से 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने वाले 2 आरोपियों को ट्रेस करके गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की।

आज प्रेस को जानकारी देते हुए, विनीत अहलावत, आई.पी.एस., सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (इन्वेस्टिगेशन) ने बताया कि 21.03.2026 को बलजिंदर कौर पत्नी पवितर सिंह निवासी गांव शंकर, थाना सदर नकोदर ने शिकायत दर्ज कराई कि 12.01.2026 को रात करीब 11:30 बजे उनके पति को एक अनजान विदेशी नंबर से कॉल आया, जिसमें कॉल करने वाले ने खुद को गोल्डी बराड़ ग्रुप से जुड़ा बताया और 2 करोड़ रुपए मांगे और 10 दिन के अंदर पैसे तैयार रखने को कहा, नहीं तो गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दी।

इसके बाद, 21.03.2026 को उनके बेटे रणजीत सिंह, जो विदेश में रहते हैं, ने बताया कि उन्हें भी एक विदेशी नंबर से कॉल और WhatsApp मैसेज आया, जिसमें एक दिन में 1.5 करोड़ रुपए मांगे गए और गांव शंकर में उनके घर पर गोलियां चलाने की धमकी दी गई। आरोपी ने अपनी प्रॉपर्टी के बारे में भी जानकारी दी, जिसमें एक फॉर्च्यूनर गाड़ी और एक बड़ी कोठी शामिल थी। इस शिकायत के आधार पर, मुकद्दमा नंबर 53 तारीख 21.03.2026 को सेक्शन 308(5), 3(5) बीएएस के तहत पुलिस स्टेशन सदर नकोदर, जिला जालंधर में रजिस्टर किया गया था।

जांच के दौरान पता चला कि शिकायत करने वाले का बेटा रणजीत सिंह विदेश में रहता है, जबकि उसके बुर्जर्ग माता-पिता गांव शंकर में रहते हैं। आरोपी तीरथ सिंह, जो ससुराल पक्ष का रिश्तेदार है और कनाडा का रहने वाला है, फरवरी महीने में अपने परिवार के साथ भारत आया था। उसने गांव धर्मकोट के टैक्सी ड्राइवर जशनदीप सिंह उर्फ ​​जशन के साथ मिलकर साजिश रची।

तीरथ सिंह ने पीड़ित परिवार की फाइनेंशियल हालत और प्रॉपर्टी के बारे में अंदर की जानकारी दी। आरोपियों ने उन्हें धमकाकर पैसे ऐंठने का प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक, जशनदीप सिंह को 25 लाख रुपए और तीरथ सिंह को 1.25 करोड़ रुपए मिलने थे।

जशनदीप सिंह ऑनलाइन इंटरनेशनल ई-सिम लेता था और अपने घर से कॉल और मैसेज भेजता था। तीरथ सिंह, जो विदेश में ट्रांसपोर्ट का अच्छा बिजनेस करता है, पैसों के लालच में इस क्राइम में शामिल हो गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें माननीय कोर्ट में पेश करके पुलिस कस्टडी में भेजा जाएगा ताकि आगे की जांच की जा सके।

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