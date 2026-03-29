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Punjab : तेज हवाओं के साथ बारिश बनी आफत, फसलों पर मंडराया खतरा

Edited By Urmila,Updated: 29 Mar, 2026 02:10 PM

rain and strong winds have heightened farmers concerns

गुरदासपुर और आस-पास के इलाकों में जहां सुबह से हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है।

दीनानगर (हरजिंदर सिंह गोराया) : गुरदासपुर और आस-पास के इलाकों में जहां सुबह से हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं इस बार और तेज हवाओं के कारण किसानों के चेहरे जरूर मुरझाए हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि गेहूं की फसल पकने की कगार पर है, लेकिन इस तेज हवा और बारिश के कारण गेहूं की फसल गिर गई है, वहीं सरसों की फसल पर भी इसका काफी असर पड़ा है। अगर आने वाले दिनों में मौसम विभाग के अनुमान की बात करें तो मौसम विभाग अगले एक-दो दिन मौसम खराब रहने की बात कह रहा है, लेकिन अगर अब बारिश तेज होती है तो इसका सीधा असर किसान की गेहूं की फसल पर देखने को मिलेगा।

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