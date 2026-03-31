सोना-चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव, मंगलवार को शहर के ताजा दाम जारी

Edited By Vatika,Updated: 31 Mar, 2026 12:49 PM

सोना और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जा

पंजाब डेस्क: सोना और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जालंधर सराफा एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट सोने की कीमत 1,51,000 रुपए तक पहुंच गई है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,40,430 रुपए दर्ज किया गया है। वहीं चांदी की कीमत में भी तेजी देखने को मिली है और यह बढ़कर 2,35,500 रुपये तक पहुंच गई है। सराफा बाजार में कीमतों के इस उतार-चढ़ाव का असर खरीदारी पर भी देखने को मिल रहा है।

शहरों के अनुसार सोने का ताजा भाव (प्रति 10 ग्राम)