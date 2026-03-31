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सोना-चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव, मंगलवार को शहर के ताजा दाम जारी

Edited By Vatika,Updated: 31 Mar, 2026 12:49 PM

gold silver rate

सोना और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जा

पंजाब डेस्क: सोना और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जालंधर सराफा एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट सोने की कीमत 1,51,000 रुपए तक पहुंच गई है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,40,430 रुपए दर्ज किया गया है। वहीं चांदी की कीमत में भी तेजी देखने को मिली है और यह बढ़कर 2,35,500 रुपये तक पहुंच गई है। सराफा बाजार में कीमतों के इस उतार-चढ़ाव का असर खरीदारी पर भी देखने को मिल रहा है।

शहरों के अनुसार सोने का ताजा भाव (प्रति 10 ग्राम) 

शहर 24 कैरेट (शुद्ध सोना) 22 कैरेट (जेवर हेतु) 18 कैरेट सोना
दिल्ली, लखनऊ, जयपुर ₹1,48,410 ₹1,36,050 ₹1,11,340
मुंबई, कोलकाता, पुणे ₹1,48,260 ₹1,35,900 ₹1,11,190
चेन्नई ₹1,50,220 ₹1,36,050 ₹1,37,700

 

 

 

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