गुरुवार को सोना-चांदी के रेट जारी, जानें आपके शहर के ताजा भाव

गुरुवार को सोना-चांदी की ताजा कीमतें जारी कर दी गई हैं। जालंधर सराफा एसोसिएशन

पंजाब डेस्कः गुरुवार को सोना-चांदी की ताजा कीमतें जारी कर दी गई हैं। जालंधर सराफा एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोना 1,49,000 रुपए पर स्थिर बना हुआ है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत भी 1,38,570 रुपए पर कायम है, जो बुधवार के बराबर ही है।

वहीं चांदी के दाम में गिरावट दर्ज की गई है। आज चांदी 2,41,700 रुपये प्रति किलो बिक रही है, जबकि बुधवार को इसका भाव 2,43,800 रुपए था। चांदी की कीमतों में आई इस गिरावट से खरीदारों को थोड़ी राहत जरूर मिली है।

विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर यही रुख जारी रहता है तो आने वाले दिनों में सोना और चांदी के दाम में और भी उछाल आ सकता है। ऐसे में निवेशकों के लिए यह समय रणनीति के साथ निवेश करने का हो सकता है। फिलहाल, बाजार में जारी इस तेजी ने कीमती धातुओं को फिर से सुर्खियों में ला दिया है और आने वाले सत्रों में इनकी चाल पर सबकी नजर बनी रहेगी।

