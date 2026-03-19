Gold Silver Rate: गुरुवार को जारी हुए सोना-चांदी के दाम, जानें शहर के ताजा रेट

सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए नए दाम जारी हो गए है।

पंजाब डेस्कः सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए नए दाम जारी हो गए है। जालंधर सराफा एसोसिएशन के अनुसार गुरुवार को 24 कैरेट सोने की कीमत 156,800 रिकार्ड हुई है जबकि 22 कैरेट सोना 145,820 पर पहुंच गया है। चांदी की बात करें तो आज चांदी 251,000 तक पहुंच गई है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी गिरे भाव

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने-चांदी के वायदा भाव में नरमी देखने को मिल रही है। Comex पर सोना 4,828 डॉलर प्रति औंस के भाव पर खुला। पिछला क्लोजिंग प्राइस 4,896.20 डॉलर प्रति औंस था। खबर लिखे जाने के समय यह 31.50 डॉलर की गिरावट के साथ 4,864.70 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था। सोने के भाव ने इस साल 5,586.20 डॉलर के भाव पर सर्वोच्च स्तर छू लिया।