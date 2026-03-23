Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Punjab में आज : लालजीत भुल्लर गिरफ्तार तो वहीं इस दिन बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज , पढ़ें Top 10

Punjab में आज : लालजीत भुल्लर गिरफ्तार तो वहीं इस दिन बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज , पढ़ें Top 10

Edited By Urmila,Updated: 23 Mar, 2026 05:02 PM

breaking news punjab top 10 top 10

प्रताप सिंह बाजवा ने DM सुसाइड केस में CJI को लिखा लेटर, सू मोटो नोटिस लेने की मांग की

 

1. Big Breaking: DM रंधावा आत्महत्या मामले में पंजाब के पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर गिरफ्तार
पंजाब के चर्चित गगनदीप सिंह रंधावा आत्महत्या मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है ...

2. पंजाब के सांसदों ने DM Suicide केस में Amit Shah को लिखा पत्र, CBI जांच की मांग की
पंजाब में वेयरहाउस के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर गगनदीप सिंह रंधावा की आत्महत्या मामले ...

3. SDM और DC का विवाद हाई कोर्ट पहुंचा, दोनों को पेश होने का आदेश
 बाघापुराना ब्लॉक समिति के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के चुनाव को लेकर चल रहा ...

और ये भी पढ़े

4. गगनदीप रंधावा केस: साइबर जांच के लिए परिवार से मोबाइल लेने पहुंचे DCP
डीसीपी इन्वेस्टिगेशन रविंदर पाल सिंह आज एक बार फिर गगनदीप रंधावा के परिवार से ...

5. प्रताप सिंह बाजवा ने DM सुसाइड केस में CJI को लिखा लेटर, सू मोटो नोटिस लेने की मांग की
पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग ...

6. 'क्या देश में दो संविधान हैं...', DM रंधावा की बेटी के बड़े सवालों ने घेरी 'AAP' सरकार (Video)
अमृतसर के वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के DM डॉ. गगनदीप सिंह रंधावा की बेटी का ...

7. DM Suicide Case में अमित शाह का ऐलान, CBI जांच के लिए केंद्र तैयार, पढ़ें नई Update
पंजाब में वेयरहाउस के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर गगनदीप सिंह रंधावा की आत्महत्या का मामला ...

8. अब आम आदमी पार्टी के कोआर्डिनेटर पर करोड़ों की ठगी का आरोप, पत्नी ने ही कर दिया ...
चेयरमैनी को लेकर अब ‘आप’ के स्थानीय नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप लगाने का मामला...

9. पंजाब में मंगलवार को छुट्टी का ऐलान, बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज
मार्च महीने के अंत में रविवार के अलावा दो और सरकारी छुट्टियां होने जा रही हैं। इस दौरान ...

10. लालजीत सिंह भुल्लर की गिरफ्तारी को लेकर DCP का खुलासा, पूर्व मंत्री की Post की खोली पोल
 पंजाब के चर्चित गगनदीप सिंह रंधावा आत्महत्या मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक ...

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!