1 hour ago
2 hours ago
4 hours ago
5 hours ago
6 hours ago
7 hours ago
9 hours ago
10 hours ago
1 day ago
Monday
Main Menu
धर्म/कुंडली टीवी
नारी
Photos
Videos
हिमाचल प्रदेश
पंजाब
हरियाणा
उत्तर प्रदेश
Breaking
Punjab में आज : लालजीत भुल्लर गिरफ्तार तो वहीं इस दिन बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज , पढ़ें Top 10
Edited By Urmila,Updated: 23 Mar, 2026 05:02 PM
प्रताप सिंह बाजवा ने DM सुसाइड केस में CJI को लिखा लेटर, सू मोटो नोटिस लेने की मांग की
1. Big Breaking: DM रंधावा आत्महत्या मामले में पंजाब के पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर गिरफ्तार
पंजाब के चर्चित गगनदीप सिंह रंधावा आत्महत्या मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है ...
2. पंजाब के सांसदों ने DM Suicide केस में Amit Shah को लिखा पत्र, CBI जांच की मांग की
पंजाब में वेयरहाउस के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर गगनदीप सिंह रंधावा की आत्महत्या मामले ...
3. SDM और DC का विवाद हाई कोर्ट पहुंचा, दोनों को पेश होने का आदेश
बाघापुराना ब्लॉक समिति के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के चुनाव को लेकर चल रहा ...
Punjab में आज : बुरे फंसे आम आदमी पार्टी के मंत्री लालजीत भुल्लर, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : AAP को एक और झटका तो वहीं जानें मौसम का हाल, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : CM मान–सुखजिंदर रंधावा में वार-पलटवार तो वहीं स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी,...
4. गगनदीप रंधावा केस: साइबर जांच के लिए परिवार से मोबाइल लेने पहुंचे DCP
डीसीपी इन्वेस्टिगेशन रविंदर पाल सिंह आज एक बार फिर गगनदीप रंधावा के परिवार से ...
5. प्रताप सिंह बाजवा ने DM सुसाइड केस में CJI को लिखा लेटर, सू मोटो नोटिस लेने की मांग की
पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग ...
6. 'क्या देश में दो संविधान हैं...', DM रंधावा की बेटी के बड़े सवालों ने घेरी 'AAP' सरकार (Video)
अमृतसर के वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के DM डॉ. गगनदीप सिंह रंधावा की बेटी का ...
7. DM Suicide Case में अमित शाह का ऐलान, CBI जांच के लिए केंद्र तैयार, पढ़ें नई Update
पंजाब में वेयरहाउस के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर गगनदीप सिंह रंधावा की आत्महत्या का मामला ...
8. अब आम आदमी पार्टी के कोआर्डिनेटर पर करोड़ों की ठगी का आरोप, पत्नी ने ही कर दिया ...
चेयरमैनी को लेकर अब ‘आप’ के स्थानीय नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप लगाने का मामला...
9. पंजाब में मंगलवार को छुट्टी का ऐलान, बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज
मार्च महीने के अंत में रविवार के अलावा दो और सरकारी छुट्टियां होने जा रही हैं। इस दौरान ...
10. लालजीत सिंह भुल्लर की गिरफ्तारी को लेकर DCP का खुलासा, पूर्व मंत्री की Post की खोली पोल
पंजाब के चर्चित गगनदीप सिंह रंधावा आत्महत्या मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक ...
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here
Punjab में आज : 'आप' नेता ने दिया इस्तीफा! तो वहीं रिश्वता लेता पुलिस अधिकारी गिरफ्तार, पढ़ें Top...
Punjab में आज : अमित शाह ने 2027 की विधानसभा चुनावों का बजाया बिगुल तो वहीं सुखबीर बादल ने...,...
Punjab में आज : राजनीति में बड़ा उलटफेर तो वहीं रेलवे ट्रैक को उड़ाने की धमकी, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : मशहूर गायक से जुड़ी चौंकाने वाली खबर तो वहीं घरेलू गैस संकट! पढ़ें Top 10
Punjab में आज : महिला से पुलिस की बदसलूकी का वीडियो वायरल तो वहीं लगातार 3 छुट्टियां, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : DM रंधावा की मौ'त पर सियासी संग्राम तो वहीं जिंदा जला Helper, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : पंजाब केसरी के होटल पर कार्रवाई पर दिनभर गरमाई सियासत तो वहीं अगले 3 दिन Alert...
Punjab में आज : श्री दरबार साहिब से जुड़ी एक और AI वीडियो ने मचाई हलचल तो वहीं गैस सिलेंडर बुक करना...
Punjab में आज : Gurdas Maan–मूसेवाला के भाई शुभदीप की वायरल वीडियो ने जीता दिल तो वहीं और बिगड़ेगा...
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
USD $
23/03/2026 19:30 IST
CAD $
AUD $
EUR €
NZD $
AED د.إ
GBP £
Bitcoin
Ethereum
Tether
BNB
USD Coin
XRP
Terra
Solana
मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रहेगा। रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने का अच्छा समय है। दोस्तों के साथ घूमने या मनोरंजन का प्लान बन सकता...
वृष राशि वालों आज का दिन सामान्य रह सकता है। व्यापार से जुड़े मामलों में किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को नए अवसर मिल...
मिथुन राशि वालों आज का दिन लाभ देने वाला साबित हो सकता है। व्यापार में मुनाफा होने की संभावना है। छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है
कर्क राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं और अचानक लाभ होने के योग बन रहे हैं।
सिंह राशि वालों आज का दिन सुखद रहेगा। कहीं घूमने या पिकनिक का कार्यक्रम बन सकता है। संतान की गतिविधियों पर नजर रखें। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा।
कन्या राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यापार में लाभ की संभावना है। युवा वर्ग अतिरिक्त काम करने का विचार बना सकता है। प्रेम संबंधों में...
तुला राशि वालों आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। घर में किसी खास मेहमान का आगमन हो सकता है जिससे खुशी मिलेगी। कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना हो सकती है।
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन मिला-जुला परिणाम देने वाला रहेगा। लंबे समय से रुके कार्य पूरे हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में विवाद से बचें। व्यापार में...
धनु राशि वालों आज का दिन सामान्य रहेगा। घरेलू खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। जीवनसाथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार...
मकर राशि वालों आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और स्थिति में सुधार होगा।
कुंभ राशि वालों आज का दिन अनुकूल रहेगा। वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियां दूर हो सकती हैं। रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है।
मीन राशि वालों आज का दिन सामान्य रहेगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। संतान से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है।
Be on the top of everything happening around the world.
Try Punjab Kesari E-Paper Premium Service.
फीडबैक दें
Thoughts
Jokes