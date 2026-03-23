प्रताप सिंह बाजवा ने DM सुसाइड केस में CJI को लिखा लेटर, सू मोटो नोटिस लेने की मांग की

Edited By Kamini,Updated: 23 Mar, 2026 03:17 PM
पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर गगनदीप सिंह रंधावा के सुसाइड केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत को लेटर लिखकर दखल देने की मांग की है।
पंजाब डेस्क: पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर गगनदीप सिंह रंधावा के सुसाइड केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत को लेटर लिखकर दखल देने की मांग की है। बाजवा ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में 'स्वतः संज्ञान' लेने और कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की है। बाजवा ने कहा कि यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि कानून के राज और ईमानदार सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा से जुड़ा है।
प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि 21 मार्च, 2026 को सुसाइड करने से पहले, गगनदीप रंधावा ने कथित तौर पर एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें उन्होंने पंजाब के पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर पर लगातार दबाव बनाने, परेशान करने और धमकी देने का आरोप लगाया था। मृतक के परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि पूर्व मंत्री, उनके पिता और साथी रंधावा को वेयरहाउसिंग टेंडर मामले में अपने पक्ष में काम करने के लिए मजबूर कर रहे थे और उन्हें शारीरिक रूप से परेशान भी किया गया था।
बाजवा ने अपने पत्र में बताया कि अपनी मौत से पहले, गगनदीप रंधावा ने वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर और डिप्टी कमिश्नर अमृतसर समेत सीनियर अधिकारियों को मंत्री के व्यवहार के बारे में लिखकर बताया था। उन्होंने कहा कि इन साफ शिकायतों के बावजूद, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव ने कोई कार्रवाई नहीं की, जो राज्य प्रशासन की गंभीर लापरवाही और मिलीभगत की ओर इशारा करता है।
विपक्ष के नेता ने चिंता जताई कि चूंकि गृह और सहकारिता विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास हैं, इसलिए राज्य सरकार के तहत चल रही जांच के निष्पक्ष होने की उम्मीद नहीं है। उन्हें डर है कि जांच को प्रभावित किया जा सकता है और मुख्य आरोपी को बचाने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है। इसके लिए, उन्होंने अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का स्वतः संज्ञान ले और इसकी जांच CBI या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र SIT से कराई जाए। इसके साथ ही बाजवा ने मृतक के परिवार और मुख्य गवाहों को तुरंत सुरक्षा देने की भी अपील की है।
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