पंजाब में मंगलवार को छुट्टी का ऐलान, बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज

Edited By Vatika,Updated: 23 Mar, 2026 02:38 PM
मार्च महीने के अंत में रविवार के अलावा दो और सरकारी छुट्टियां होने जा रही हैं।
चंडीगढ़: मार्च महीने के अंत में रविवार के अलावा दो और सरकारी छुट्टियां होने जा रही हैं। इस दौरान स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे।
जानकारी के अनुसार, 26 मार्च को राम नवमी के अवसर पर पूरे राज्य में सरकारी छुट्टी घोषित की गई है। इस दिन यह पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इसके अलावा 31 मार्च को महावीर जयंती के मौके पर भी सरकारी अवकाश रहेगा। इस दिन भी सभी स्कूल, कॉलेज और सरकारी संस्थान बंद रहेंगे। ऐसे में मार्च के आखिरी सप्ताह में लोगों को लगातार छुट्टियों का फायदा मिलेगा।